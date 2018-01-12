"В роли главного – США". Эксперт об отмене визита Трампа в Британию

Президент США Дональд Трамп во время встречи с конгрессменами по вопросам иммиграционной политики в Вашингтоне. 9 января 2018

Президент США Дональд Трамп во время встречи с конгрессменами по вопросам иммиграционной политики в Вашингтоне. 9 января 2018

Президент США Дональд Трамп сообщил об отмене визита в Великобританию. Американист Юрий Рогулев в эфире радио Sputnik назвал отношения двух стран "весьма специфическими".

Президент США Дональд Трамп подтвердил отмену своего визита в Великобританию, объяснив это решение несогласием с действиями предыдущей американской администрации.

Ожидалось, что Трамп посетит Британию в конце февраля для участия в церемонии открытия нового посольства в Лондоне. СМИ неоднократно сообщали о возможной отмене визита.

"Я отменил поездку в Лондон, поскольку не являюсь большим поклонником администрации Обамы, которая за гроши продала здание посольства в Лондоне <…> только для того, чтобы построить на окраине новое за 1,2 миллиарда долларов. Плохая сделка. Хотели, чтобы я перерезал ленту? Нет!", – написал Трамп в Twitter

Вместе с тем, как сообщил в пятницу РИА Новости представитель канцелярии британского премьера, приглашение Дональда Трампа посетить Британию остается в силе, детали будут объявлены в свое время.

Приглашение королевы Елизаветы Второй посетить Великобританию с госвизитом передала Трампу премьер Великобритании Тереза Мэй во время поездки в Вашингтон в начале 2017 года. После этого порядка двух миллионов британцев подписали петицию с требованием отменить госвизит президента США. Их возмущение вызвали введенные Трампом миграционные запреты.

Директор Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, отразится ли решение Дональда Трампа на отношениях двух стран.

"Отношения двух стран являются весьма специфическими. Это такое особое партнерство, в котором, конечно, главную роль играют Соединенные Штаты, а Великобритании отводится роль помощника, подручного в проведении общей политики. В этом союзе, конечно, все зависит от США. И Великобритания, которая только что вышла из Евросоюза и пытается завершить этот процесс, сейчас в гораздо большей степени будет зависеть от Соединенных Штатов. Так что, критика в Британии, там и так было много противников этого визита, будет, но сами по себе англо-американские отношения особо не пострадают", – сказал Юрий Рогулев.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!