Военный эксперт оценил состояние украинской техники в Крыму

На Украине ответили на предложение РФ передать боевую технику из Крыма, заявив при этом, что почти вся она была "на ходу". В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Литовкин отметил, что техника находилась в плачевном состоянии на полуострове еще при украинском руководстве.

Предложение президента России Владимира Путина о передаче Киеву оставшейся в Крыму украинской военной техники необходимо тщательно изучить, заявил командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко в эфире телеканала "112 Украина".

"Это требует очень тщательного изучения, чтобы мы не остались разменной картой", – сказал Воронченко.

По его мнению, за предложением передать технику Киеву может скрываться некая "игра" Кремля. Окончательное решение по этому вопросу будет приниматься "на уровне высшего политического руководства государства", подчеркнул командующий украинских ВМС.

Воронченко также утверждает, что практически вся техника, которая оставалась на территории полуострова, якобы была отремонтирована. По его словам, из восьми боевых кораблей не на ходу был только большой десантный корабль "Константин Ольшанский". Кроме того, корвет "Луцк" был на ремонте, "но был практически отремонтирован", заявил командующий ВМС.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, хотя они и в плачевном состоянии. Для утилизации не подлежащих транспортировке боеприпасов в РФ готовы пригласить украинских специалистов. По словам президента, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что боевая техника находилась в Крыму в плачевном состоянии еще при украинском руководстве.

"Украинская боевая техника, которая осталась в Крыму: самолеты, корабли и суда обеспечения, не обслуживалась много лет, и даже еще при Украине. Поэтому эта техника пришла практически в негодность. Когда Крым вернулся в состав России, там был только один относительно боеготовый корабль – это "Гетман Сагайдачный", все остальное представляло и представляет до сих пор металлолом. Если Украина его возьмет, то вычистит территорию Крыма, крымских бухт и воинских частей от мусора. Это будет на пользу нашей стране. А на Украине, может, кто-то заработает на переплавке этого металла", – сказал Виктор Литовкин.

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