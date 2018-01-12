Мнение: в эпатажном заявлении Трампа о Ким Чен Ыне есть рациональное зерно

Президент США Дональд Трамп заявил о хороших отношениях с лидером КНДР Ким Чен Ыном. В эфире радио Sputnik эксперт по проблемам АТР Владимир Терехов связал это заявление с процессом нормализации отношений между Сеулом и Пхеньяном.

Президент США Дональд Трамп допустил, что он находится в хороших отношениях с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

"Возможно, у меня хорошие отношения с Ким Чен Ыном. Я поддерживаю отношения с людьми", – заявил президент США в интервью изданию Wall Street Journal, признав, что это может вызвать удивление.

При этом Трамп отказался отвечать на вопрос, общался ли он когда-либо с северокорейским лидером.

Глава Белого дома также одобрил решение Северной Кореи принять участие в Олимпийских играх в Пхенчхане, не исключив в то же время, что Пхеньян хочет поссорить Вашингтон и Сеул.

"Если бы я был на их месте, я бы так сделал", – отметил американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что готов к переговорам с Ким Чен Ыном, но дал понять, что такой диалог возможен лишь при определенных условиях.

"(Ким Чен Ын) знает, что я не шучу. Нисколько, ни на один процент. Он понимает это. В то же время, если бы мы могли прийти к мирному и хорошему решению, над которым мы работаем со многими людьми… Если бы эти переговоры (с КНДР) привели к чему-нибудь, это было бы замечательно для всего человечества, для всего мира", – заявил глава Белого дома.

В эфире радио Sputnik эксперт по проблемам Азиатско-Тихоокеанского региона Владимир Терехов связал это заявление с процессом нормализации отношений между Сеулом и Пхеньяном.

"Есть определенный эпатаж в этом заявлении, но я вижу и его рациональное содержание. Процесс начинается. Конечно, очень сильный ход был со стороны Северной Кореи – возобновление отношений с Южной Кореей, которая ответила на это ожидаемым положительным образом. И Соединенным Штатам не остается ничего иного, как только одобрить этот процесс, иначе США будут выглядеть, мягко говоря, странно. Поэтому в этом эпатажном заявлении Трампа содержится вполне рациональное зерно. Думаю, что возобновление контактов между Северной и Южной Кореей, которые на десять лет были прерваны, – это очень положительная тенденция. По-видимому, она получит дальнейшее продолжение. А позицию США можно определить так: если не можешь помешать процессу, то лучше его возглавить. Думаю, такую позицию США займут в ходе возобновления контактов между Северной и Южной Кореей и разрядки общей напряженности на полуострове", – сказал Владимир Терехов.

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