Политолог назвал причину новых санкций США против России

Фигурантами так называемого кремлевского доклада, над составлением которого сейчас работает Вашингтон и который должен быть озвучен не позднее 29 января, могут стать порядка 50 высокопоставленных чиновников и предпринимателей, "приближенных к высшему руководству" России. Об этом пишет газета "Коммерсантъ", ссылаясь на "источники в госорганах США, не работающие непосредственно над документом, но причастные к реализации политики в отношении России".
Ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Вашингтон работает над антироссийскими санкциями в рамках "Закона о противодействии противникам Америки". "Они (санкции – ред.) будут объявлены в ближайшем будущем", – сказал он.
Политолог, председатель Общероссийского общественного движения "Реформы – Новый Курс", кандидат политических наук Сергей Журавский в эфире радио Sputnik назвал происходящее "русофобской истерией".
"В последнее время США только и делают, что работают над выработкой каких-то новых санкций в отношении России. Я полагаю, что эта русофобская истерия, которая продолжается в Америке, вызвана определенными успехами России на международной арене и достижениями результатов на Ближнем Востоке. Это, конечно, сильно раздражает наших заокеанских партнеров. Поэтому я полагаю, что мероприятия по выработке санкций будут продолжаться, будут стараться найти уязвимые места у России с точки зрения американской стороны и будут пытаться наносить такие колющие удары по нашим двусторонним отношениям", – сказал Сергей Журавский.
Кроме того, администрация США должна описать круг и происхождение полугосударственных организаций и компаний, их роль в экономике России, предоставить сведения об их руководящих структурах и бенефициарах, указать объемы их зарубежной собственности, а также выяснить масштаб проникновения российских лиц, с политическим влиянием, и полугосударственных организаций в ключевые сектора американской экономики.
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!