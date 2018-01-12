Политолог: слова Климкина о беженцах в Польше тоже можно считать "чушью"

Глава МИД Украины Павел Климкин назвал заявления Польши о наплыве украинских беженцев "чушью". В эфире радио Sputnik директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин высказал мнение, что одну и ту же проблему польская и украинская стороны подают по-своему.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что заявления Варшавы о массовом наплыве украинских беженцев – "полная чушь". Об этом он заявил на брифинге, передает телеканал Zik.

По его словам, сейчас в Польше находятся сотни тысяч украинцев, но за два последних года официально получили убежище лишь 88 человек.

Климкин назвал заявления Варшавы некорректными, отметив, что украинцы, временно переехавшие в Польшу, "спасают местную экономику и одновременно помогают конкурентоспособности экономики".

"Мне говорят наши польские друзья, что в некоторых случаях украинцам уже предлагают большую зарплату", – добавил министр.

В последние месяцы отношения Киева и Варшавы накалились. Так, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий в декабре заявил, что его страна приняла полтора миллиона украинцев. Он считает, что Польша таким образом "помогает разгрузить напряжение на восточном фланге Евросоюза". Украинские политики неоднократно критиковали эти утверждения.

В эфире радио Sputnik директор Центра политического маркетинга Василий Стоякин высказал мнение, что одну и ту же проблему польская и украинская стороны подают по-своему.

"Климкин – человек достаточно своеобразный, и любые его заявления нужно воспринимать с определенной осторожностью. Он зачастую совершенно сознательно нарушает дипломатический этикет. В данном случае речь идет о разногласии в терминологии. Дело в том, что поляки воспринимают украинских трудовых мигрантов в качестве беженцев. Но этот термин не имеет юридического характера. Есть международное представление о беженцах – это люди, которые подвергаются преследованиям у себя на родине. А есть фактический статус: если люди бегут от нищеты, от безработицы, то они тоже беженцы, с филологической точки зрения. Так что обе стороны по-своему правы, но и обе стороны говорят чушь – это смотря с какой стороны посмотреть", – сказал Василий Стоякин.

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