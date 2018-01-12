Политолог: для Польши выход из ЕС – непозволительная роскошь

По словам Туска, для правящей партии "Право и справедливость" выгоды от членства в Евросоюзе сводятся к получению средств, причем для нее не имеют значения такие преимущества, как общий рынок, правовой режим и гарантированная безопасность.
"Я могу легко представить себе ситуацию, когда Польша окажется в числе стран, вкладывающих средства (в Евросоюз – ред.), и тогда польское правительство решит, что настало время спросить граждан, хотят ли они видеть свою страну в ЕС. А затем власти приложат все усилия, чтобы убедить поляков в том, что с членством в ЕС пора распрощаться", – приводит слова Туска издание.
Еврокомиссия уже два года критикует судебную реформу, проводимую Варшавой. В ЕК считают, что 13 принятых в рамках этой реформы законов нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной.
В эфире радио Sputnik кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев отметил, что Варшава слишком зависит от помощи ЕС, поэтому говорить о выходе не приходится.
"Мне кажется, что Туск сгущает краски. Польша слишком зависима от денег, которые идут из Брюсселя. Мало того, страна является крупнейшим получателем средств из фондов Евросоюза. Уровень жизни в Польше существенно ниже среднего по Евросоюзу. И в силу этого позволить себе такую роскошь как выход из ЕС Польша не может – это не Британия. У Туска есть особый интерес к Польше, и ему хотелось бы, чтобы его соратники потеснили партию "Право и справедливость" и вернулись там к власти. И чтобы показать, насколько плохи представители "Права и справедливости", в ход идет все, даже рассказ о том, что Польша готова выйти из Евросоюза", – отметил Вадим Трухачев.
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