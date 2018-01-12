Политолог: для Польши выход из ЕС – непозволительная роскошь

Польша может провести референдум о выходе из ЕС, заявил глава Евросовета Дональд Туск. Комментируя это заявление в эфире радио Sputnik, политолог Вадим Трухачев высказал мнение, что у Варшавы слишком зависимая позиция.

Польша может принять меры для выхода из Евросоюза, если перестанет получать от него финансирование, заявил глава Евросовета Дональд Туск. Об этом сообщает The Telegraph

По словам Туска, для правящей партии "Право и справедливость" выгоды от членства в Евросоюзе сводятся к получению средств, причем для нее не имеют значения такие преимущества, как общий рынок, правовой режим и гарантированная безопасность.

"Я могу легко представить себе ситуацию, когда Польша окажется в числе стран, вкладывающих средства (в Евросоюз – ред.), и тогда польское правительство решит, что настало время спросить граждан, хотят ли они видеть свою страну в ЕС. А затем власти приложат все усилия, чтобы убедить поляков в том, что с членством в ЕС пора распрощаться", – приводит слова Туска издание.

Еврокомиссия уже два года критикует судебную реформу, проводимую Варшавой. В ЕК считают, что 13 принятых в рамках этой реформы законов нарушают принципы верховенства права и предоставляют политической власти контроль над судебной.

В декабре ЕК запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС в соответствии со статьей 7 договора о ЕС. Обсуждение решения Еврокомиссии в Совете Европы может состояться в феврале.

В эфире радио Sputnik кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев отметил, что Варшава слишком зависит от помощи ЕС, поэтому говорить о выходе не приходится.

"Мне кажется, что Туск сгущает краски. Польша слишком зависима от денег, которые идут из Брюсселя. Мало того, страна является крупнейшим получателем средств из фондов Евросоюза. Уровень жизни в Польше существенно ниже среднего по Евросоюзу. И в силу этого позволить себе такую роскошь как выход из ЕС Польша не может – это не Британия. У Туска есть особый интерес к Польше, и ему хотелось бы, чтобы его соратники потеснили партию "Право и справедливость" и вернулись там к власти. И чтобы показать, насколько плохи представители "Права и справедливости", в ход идет все, даже рассказ о том, что Польша готова выйти из Евросоюза", – отметил Вадим Трухачев.

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