"В надежде на истерию". Мнение о призывах WWF по "Северному потоку-2"

Всемирный фонд дикой природы призвал канцлера ФРГ Ангелу Меркель остановить строительство "Северного потока – 2". Эксперт Дмитрий Офицеров-Бельский в эфире радио Sputnik отметил, что это неоправданная попытка воздействовать на общественное мнение.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Союз охраны природы Германии потребовали от ведущих немецких политиков положить конец проекту строительства газопровода "Северный поток – 2". Об этом говорится в письме, направленном экологами канцлеру ФРГ Ангеле Меркель, председателю Христианско-социального союза (ХСС) Хорсту Зеехоферу и лидеру Социал-демократической партии (СДПГ) Мартину Шульцу, пишет издание Der Tagesspiegel.

По мнению экологов, "Северный поток-2" представляет собой климато-политический тупик, который угрожает уязвимой экологической системе Балтийского моря и вбивает клин между солидарностью и доверием внутри Европейского союза".

Авторы письма, как отмечает издание, потребовали от политиков не только дистанцироваться от "Северного потока — 2", но и приложить все усилия, чтобы была проведена "независимая, критическая проверка процедуры утверждения" проекта российского газопровода. Одновременно они готовы добиваться закрытия проекта через суд.

В эфире радио Sputnik доцент Национального исследовательского Университета Высшая школа экономики Дмитрий Офицеров-Бельский отметил, что обращение WWF – это попытка воздействовать на общественное мнение.

"Никаких механизмов прямого действия в данном случае нет и быть не может. Было проведено уже достаточно много других экологических экспертиз. Новые нитки "Северного потока – 2" должны идти тем же курсом, что и прежние две, которые были построены много лет тому назад. Таким образом, получается, что ничего нового с точки зрения экологической безопасности Балтийского моря не происходит. Это просто попытки несколько притормозить, создать определенный шум в общественном мнении – не более того", — сказал Дмитрий Офицеров-Бельский.

По его мнению, обращение экологов все же может затормозить проект при определенном условии.

"Торможение на самом деле может быть, если удастся достичь серьезного резонанса. Противники проекта могут заявить о необходимости проведения новых экологических экспертиз. Это попытка формирования истерической реакции. Но поскольку видно, что попытки затормозить строительство "Северного потока – 2", которые идут в основном из Брюсселя и отчасти из Вашингтона, становятся все менее и менее логичными, это показывает, что силы и правда – не на стороне критиков проекта", — заключил эксперт.

Проект "Северный поток — 2" стоимостью 9,5 млрд евро предполагает строительство двух ниток трубопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с "Северным потоком". Общая мощность составит 55 млрд кубометров газа в год.

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