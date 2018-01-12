Военный эксперт: для Украины возврат техники из Крыма – неплохой вариант

Россия может вернуть Украине из Крыма боевую технику, хотя она в плачевном состоянии, заявил Владимир Путин. В эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец предположил, как, по его мнению, Киев может использовать добрососедский жест России.

Россия готова передать Украине военные корабли и авиатехнику из Крыма, заявил Владимир Путин.

"Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком практически и была, за эти годы никем не обслуживалась, конечно", — сказал Путин на встрече с главами российских СМИ и информагентств.

По его словам, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов, которые украинские военные могут забрать. Россия готова помочь транспортировать их в Одессу, сказал российский лидер.

Президент добавил, что есть и значительный боезапас, но он, по данным российских военных экспертов, не подлежит транспортировке, а только утилизации на месте. Путин отметил, что Россия готова пригласить украинских военных для участия в этой процедуре.

В эфире радио Sputnik военный обозреватель газеты "Комсомольская правда", полковник в отставке Виктор Баранец предположил, как, по его мнению, Киев может использовать добрососедский жест России.

"Предложение России касается не только бронетехники, но и самолетов, кораблей. Все это, конечно, в очень неприглядном состоянии. Но, тем не менее, для полуразрушенной украинской армии, которой не хватает запчастей, получить десяток танков, чтобы слепить из них один – это не самый плохой выход. Скорее всего, украинские военные приедут в Крым, посмотрят на то ржавое железо, которое когда-то было боевой техникой, ну и, конечно, пожелают провести инвентаризацию – хотя бы посмотреть на то, что, может быть, еще при определенных технических усилиях сможет летать, ходить по морю и стрелять. Безусловно, будет куча претензий, мол, из-за того, что не обслуживалось, это пришло в негодность. Я не исключаю, что все это может быть развернуто против России — киевский военно-политический скулеж очень легко предвидится. Тем не менее, хочется думать, что найдутся в Киеве и политики, и генералы, которые трезво отнесутся к этому добрососедскому предложению и извлекут из него выгоду", — отметил Виктор Баранец.

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