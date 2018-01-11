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Эксперт по экологии: улетать с Земли в космос человечеству не нужно

20:2811.01.2018
(обновлено: 20:31 11.01.2018)
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© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийФотография Луны сделанная космонавтом Роскосмоса Сергеем Рязанским с борта МКСФотография Луны сделанная космонавтом Роскосмоса Сергеем Рязанским с борта МКС
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Продолжение глобального потепления сделает жизнь на Земле невыносимой для людей, считает британский физик Стивен Хокинг. Этот прогноз в эфире радио Sputnik прокомментировал специалист по глобальным экологическим катастрофам Алексей Карнаухов.

Продолжение глобального потепления сделает жизнь на Земле невыносимой, считает британский физик Стивен Хокинг. Об этом всемирно известный ученый рассказал во втором эпизоде своего видеопроекта "Стивен Хокинг: любимые места" (Stephen Hawking's Favourite Places).  

Профессор предполагает, что Земля может повторить судьбу Венеры, если проблема парникового эффекта не будет решена. Согласно исследованиям NASA, четыре миллиарда лет назад Венера напоминала Землю – предположительно, на ней были вода и растительность, а температуры на планете соответствовали нынешним земным. Однако скопление парниковых газов в атмосфере нагрело Венеру до 460 градусов по Цельсию.

Учитывая, что возраст Земли составляет 4,5 миллиарда лет, уже через 200-500 лет человечеству придется искать новый "дом", прогнозирует Хокинг.

"Когда вы в следующий раз встретитесь с человеком, отрицающим изменение климата, отправьте его на Венеру. Я оплачу проезд", – приводит портал CNET слова физика. 

Ранее Стивен Хокинг уже предсказывал, что человечество, чтобы выжить, вынуждено будет покинуть Землю и приступить к колонизации других планет.

По мнению специалиста по глобальным экологическим катастрофам Алексея Карнаухова, в предсказании возможности развития "парникового эффекта" по катастрофическому сценарию нет ничего принципиально нового.   

"Я, например, сделал такой же прогноз раньше Хокинга – то же самое сказано у меня в статье, опубликованной еще в 1994 году. Но это произойдет, если мы ничего не сможем сделать, будем просто наблюдать, как меняется погода, не будем предпринимать никаких усилий, чтобы это остановить. А первое, общепонятное и общеизвестное – нужно постепенно отказываться от источников энергии, которые связаны с загрязнением атмосферы углекислым газом. Это то, что называется минеральными видами топлива: уголь, нефть, газ. Нужно переходить на альтернативные источники. Собственно, об этом и говорится в Парижском соглашении по климату 2015 года. Но и этого может быть недостаточно ", – отметил Алексей Карнаухов в эфире радио Sputnik. 

По его словам, переход на новые источники энергии вовсе не равнозначен отказу от научно-технического прогресса, напротив – наша техника должна будет перейти на новый, более высокий уровень.   

"Это не будет означать, что нам нужно жить в лесу, в пещерах и отказаться от благ цивилизации. Просто нужно переходить на другие виды топлива. Возможность избежать последствий "парникового эффекта" есть. И я не согласен с Хокингом, когда он говорит, что нужно делать космические корабли и улетать с этой планеты, чтобы нашей цивилизации остаться в живых. Если мы не сможем спасти нашу Землю от катастрофы, бесполезно искать безопасности в космосе. Все-таки гораздо проще исправить ситуацию здесь, чем найти другую Землю", – уверен Алексей Карнаухов.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!   

 

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