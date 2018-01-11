Военный эксперт: террористы не могли сами организовать атаку дронов в Сирии

Применение беспилотников против российских военных объектов в Сирии продемонстрировало, что техническое оснащение террористов вышло на принципиально новый уровень, заявили в Генштабе.
Сорвать воздушную диверсию, по словам Новикова, удалось благодаря техническому оснащению российских баз.
Он также сообщил, что беспилотники несли боеприпасы со взрывчаткой, которую производят в ряде государств, в том числе на Украине. По словам генерал-майора, в качестве основы для взрывчатки использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген. Это вещество нельзя изготовить в кустарных условиях. Сейчас специалисты пытаются установить страну-изготовителя.
Как рассказал Новиков, полет беспилотников заранее запрограммировали. Один из аппаратов был оснащен видеокамерой и предназначался для контроля и корректирования ударов.
Член президиума Общероссийской организации "Офицеры России", полковник запаса Андрей Головатюк в эфире радио Sputnik высказал мнение, что террористы вряд ли могли самостоятельно спланировать столь сложную операцию.
"Здесь явно прослеживается "рука" каких-то зарубежных спецслужб или военных. Также возникает вопрос, случайным ли совпадением является то, что незадолго до атаки в этом районе кружил американский разведывательный самолет. То есть, вопросов много. Будем надеяться, что дальнейшее расследование покажет, откуда появилась у боевиков эта идея и кто им помогал ее осуществить", – сказал Андрей Головатюк.
По его словам, многие детали свидетельствуют о том, что террористам действительно помогали некие зарубежные госструктуры.
"То, что сами дроны изготовлены из общедоступных материалов, которые можно свободно приобрести – это понятно. Но программного обеспечения для подобной миссии в открытом доступе нет. Те взрывчатые вещества, которые несли дроны, тоже свободно приобрести нельзя – их производят не так много государств", – напомнил Андрей Головатюк.
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