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Военный эксперт: террористы не могли сами организовать атаку дронов в Сирии

19:1311.01.2018
(обновлено: 19:14 11.01.2018)
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© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкДемонстрация образцов беспилотной летательной техники во время брифинга Минобороны РФ по вопросам применения беспилотной летательной авиации в СирииДемонстрация образцов беспилотной летательной техники во время брифинга Минобороны РФ по вопросам применения беспилотной летательной авиации в Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Сорванная атака беспилотников на военные объекты РФ в Сирии показала, что техоснащение террористов вышло на новый уровень, заявили в Генштабе. Военный эксперт Андрей Головатюк в эфире радио Sputnik отметил, что эта атака вызывает много вопросов.

Применение беспилотников против российских военных объектов в Сирии продемонстрировало, что техническое оснащение террористов вышло на принципиально новый уровень, заявили в Генштабе.  

Авиабаза Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Максим Блинов
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Эксперт об атаке на базу Хмеймим: хотели нанести ущерб, но дали новый опыт
"Результаты анализа полученных образцов дронов и их применения позволяют сделать… выводы: появление реальной угрозы, связанной с применением беспилотных летательных аппаратов в террористических целях в любой точке мира, которая требует принятия соответствующих мер по ее нейтрализации", – заявил начальник управления строительства и развития системы применения БПЛА Генштаба ВС РФ Александр Новиков.

Сорвать воздушную диверсию, по словам Новикова, удалось благодаря техническому оснащению российских баз.

Он также сообщил, что беспилотники  несли боеприпасы со взрывчаткой, которую производят в ряде государств, в том числе на Украине. По словам генерал-майора, в качестве основы для взрывчатки использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген. Это вещество нельзя изготовить в кустарных условиях. Сейчас специалисты пытаются установить страну-изготовителя. 

Как рассказал Новиков, полет беспилотников заранее запрограммировали. Один из аппаратов был оснащен видеокамерой и предназначался для контроля и корректирования ударов. 

Беспилотник террористов, использовавшийся при попытке атаки на военные базы в Хмеймиме и Тартусе
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Дроны на службе террористов: Россия предупреждает об опасности
В ночь на 6 января боевики попытались атаковать авиабазу Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе, запустив дроны из юго-западной части зоны деэскалации "Идлиб". Беспилотники вылетели из района Муаззара, контролируемого так называемой умеренной оппозицией. Для атаки террористы использовали 13 ударных БПЛА: 10 в Хмеймиме и  три в Тартусе. Семь из них уничтожили зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С". Российские военные смогли перехватить контроль еще над шестью аппаратами: три посадили вне территории базы, три взорвались из-за столкновения с землей.

Член президиума Общероссийской организации "Офицеры России", полковник запаса Андрей Головатюк в эфире радио Sputnik высказал мнение, что террористы вряд ли могли самостоятельно спланировать столь сложную операцию.   

"Здесь явно прослеживается "рука" каких-то зарубежных спецслужб или военных. Также возникает вопрос, случайным ли совпадением является то, что незадолго до атаки в этом районе кружил американский разведывательный самолет. То есть, вопросов много. Будем надеяться, что дальнейшее расследование покажет, откуда появилась у боевиков эта идея и кто им помогал ее осуществить", – сказал Андрей Головатюк. 

По его словам, многие детали свидетельствуют о том, что террористам действительно  помогали некие зарубежные госструктуры.

"То, что сами дроны изготовлены из общедоступных материалов, которые можно свободно приобрести – это понятно. Но  программного обеспечения для подобной миссии в открытом доступе нет. Те взрывчатые вещества, которые несли дроны, тоже свободно приобрести нельзя – их производят не так много государств", – напомнил  Андрей Головатюк. 

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