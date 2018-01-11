Авиаэксперт: бомбу на борту Ту-154 могли заложить только в Польше

СК РФ заявил об отсутствии подтверждений версии взрыва на борту Ту-154 польского президента Леха Качиньского в 2010 году. Авиаэксперт Виктор Прядка в эфире радио Sputnik прокомментировал выводы польской комиссии.

Польская сторона не приводит данных, подтверждающих версию взрыва на борту самолета Ту-154 президента Леха Качиньского в 2010 году, ранее она была проверена Следственным комитетом РФ и своего подтверждения не нашла, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что польская правительственная подкомиссия, повторно расследующая обстоятельства авиакатастрофы польского президентского авиалайнера Ту-154М под Смоленском, заявила, что на борту лайнера произошел взрыв.

"Отвечая на запросы журналистов по поводу заявлений польской комиссии по расследованию авиакатастрофы самолета Ту-154М президента Леха Качиньского в 2010 году, хотелось бы подчеркнуть, что никаких данных, подтверждающих эти заявления, никто не приводит. При этом в очередной раз напомним, что версия о взрыве на борту самолета была проверена Следственным комитетом РФ в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла", – сказала Петренко.

Она добавила, что к аналогичным выводам пришли и специалисты Международного авиационного комитета по итогам проведения собственного расследования.

Генеральный директор компании "Альянс авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о выводах польской комиссии.

"Если проанализировать всю историю, связанную с полетами польских президентов на самолете Ту-154, то бросается в глаза тот факт, что в некоторых эпизодах, когда требовалось произвести посадку в экстремальных условиях, экипаж из-за вопросов безопасности отказывался производить посадку. И из-за этого факта многие экипажи были уволены и приглашены новые. Это говорит о том, что и в данном случае сам экипаж был вынужден работать в довольно непростых условиях, и, независимо от возможности произвести посадку, им было приказано садиться, несмотря ни на что. А мы знаем, что условия для посадки были непростые, самолет, производя посадку, несколько поднырнул под облака, сделал просадку и зацепил верхушки деревьев, после чего последовало разрушение самолета", – сказал Виктор Прядка.

Поэтому, по его мнению, версия о бомбе на борту Ту-154 противоречит логике.

"Да и если бы была какая-то бомба, она должна была быть заложена в аэропорту вылета. То есть если самолет летел из Варшавы, то бомбу заложили сами представители польского государства. Так что, исходя из полного анализа факта крушения самолета, можно сделать вывод о том, что все-таки в данном обстоятельстве виноваты те люди, которые находились в кабине экипажа и приказывали произвести посадку, несмотря ни на что. Такая горячность и вмешательство и привели к печальным последствиям", – отметил авиаэксперт.

Самолет Ту-154 Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

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