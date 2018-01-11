РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Авиаэксперт: бомбу на борту Ту-154 могли заложить только в Польше

18:5111.01.2018
(обновлено: 18:52 11.01.2018)
152730
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа месте авиакатастрофы под Смоленском. День третийНа месте авиакатастрофы под Смоленском. День третий
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
СК РФ заявил об отсутствии подтверждений версии взрыва на борту Ту-154 польского президента Леха Качиньского в 2010 году. Авиаэксперт Виктор Прядка в эфире радио Sputnik прокомментировал выводы польской комиссии.

Польская сторона не приводит данных, подтверждающих версию взрыва на борту самолета Ту-154 президента Леха Качиньского в 2010 году, ранее она была проверена Следственным комитетом РФ и своего подтверждения не нашла, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Ранее сообщалось, что польская правительственная подкомиссия, повторно расследующая обстоятельства авиакатастрофы польского президентского авиалайнера Ту-154М под Смоленском, заявила, что на борту лайнера произошел взрыв.

На месте авиакатастрофы под Смоленском. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
С маниакальным упорством: Варшава уверена – самолет Качиньского взорвали
"Отвечая на запросы журналистов по поводу заявлений польской комиссии по расследованию авиакатастрофы самолета Ту-154М президента Леха Качиньского в 2010 году, хотелось бы подчеркнуть, что никаких данных, подтверждающих эти заявления, никто не приводит. При этом в очередной раз напомним, что версия о взрыве на борту самолета была проверена Следственным комитетом РФ в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла", – сказала Петренко.

Она добавила, что к аналогичным выводам пришли и специалисты Международного авиационного комитета по итогам проведения собственного расследования.

Генеральный директор компании "Альянс авиационных технологий Авинтел" Виктор Прядка в эфире радио Sputnik высказал свое мнение о выводах польской комиссии. 

"Если проанализировать всю историю, связанную с полетами польских президентов на самолете Ту-154, то бросается в глаза тот факт, что в некоторых эпизодах, когда требовалось произвести посадку в экстремальных условиях, экипаж из-за вопросов безопасности отказывался производить посадку. И из-за этого факта многие экипажи были уволены и приглашены новые. Это говорит о том, что и в данном случае сам экипаж был вынужден работать в довольно непростых условиях, и, независимо от возможности произвести посадку, им было приказано садиться, несмотря ни на что. А мы знаем, что условия для посадки были непростые, самолет, производя посадку, несколько поднырнул под облака, сделал просадку и зацепил верхушки деревьев, после чего последовало разрушение самолета", – сказал Виктор Прядка.

Поэтому, по его мнению, версия о бомбе на борту Ту-154 противоречит логике.

"Да и если бы была какая-то бомба, она должна была быть заложена в аэропорту вылета. То есть если самолет летел из Варшавы, то бомбу заложили сами представители польского государства. Так что, исходя из полного анализа факта крушения самолета, можно сделать вывод о том, что все-таки в данном обстоятельстве виноваты те люди, которые находились в кабине экипажа и приказывали произвести посадку, несмотря ни на что. Такая горячность и вмешательство и привели к печальным последствиям", – отметил авиаэксперт.

Самолет Ту-154 Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!


Комментировать
Сказано в эфире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
Комментировать
Cicicipi
Фуфло толкают. Их могли запросто добавить янки, на дозаправке, в полёте, в небесах, антидепрессантами и самотыками.
19:35
11.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена