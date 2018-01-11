Депутат ГД об утечках Fancy Bears: МОК – под колоссальным давлением

МОК отказался комментировать расследование хакеров из Fancy Bears о докладе Макларена. В эфире радио Sputnik депутат Госдумы, президент ФКР Дмитрий Свищев высказал мнение, что получены очередные доказательства несправедливого давления на российских спортсменов.

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался комментировать публикации хакерской группы Fancy Bears о докладе Ричарда Макларена по ситуации с допингом в России.

"Мы не комментируем предположительные утечки", – заявили РИА Новости в пресс-службе МОК.

Ранее хакерская группа Fancy Bears опубликовала расследование, в котором говорится, что целями доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена могли быть отстранение сборной России от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Пхенчхане, дискредитация МОК и всего олимпийского движения, а также борьба за власть и деньги в мировом спорте.

Группа приводит подтверждающие документы и переписку высшего руководства МОК и WADA.

В WADA уже назвали информацию Fancy Bears устаревшей, а саму группу – преступной организацией.

В эфире радио Sputnik член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев высказал мнение, что получены очередные доказательства несправедливого давления на российских спортсменов.

"Мы в очередной раз убедились, что кто-то стоит за этим сценарием, за этим затянувшимся сериалом. Понятно, что (экс-глава московской антидопинговой лаборатории, а ныне информатор WADA Григорий) Родченков в этой ситуации был "пешкой", заказывали сценарий другие "кукловоды", а он выполнял определенные задачи и для WADA, и, как выяснилось, для серьезных спецслужб. Наши подозрения получили подтверждение благодаря хакерам, хотя и нечестно, но добытой ими информации. Конечно, мы не ожидаем никаких перспектив – ничего не добьется цивилизованное спортивное сообщество. Просто информация Fancy Bears еще раз подтвердила то, что на МОК, на международные спортивные федерации посредством WADA оказывается колоссальное давление. WADA находится за океаном, там же находятся ее покровители, которые ведут целенаправленную борьбу против России, причем по всем направлениям", – сказал Дмитрий Свищев.

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