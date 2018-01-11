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Депутат ГД об утечках Fancy Bears: МОК – под колоссальным давлением

17:1111.01.2018
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© AFP 2017 / Fabrice COFFRINI Российский флаг на фоне логотипа Международного олимпийского комитета (МОК)Российский флаг на фоне логотипа Международного олимпийского комитета (МОК)
© AFP 2017 / Fabrice COFFRINI
МОК отказался комментировать расследование хакеров из Fancy Bears о докладе Макларена. В эфире радио Sputnik депутат Госдумы, президент ФКР Дмитрий Свищев высказал мнение, что получены очередные доказательства несправедливого давления на российских спортсменов.

Международный олимпийский комитет (МОК) отказался комментировать публикации хакерской группы Fancy Bears о докладе Ричарда Макларена по ситуации с допингом в России.

"Мы не комментируем предположительные утечки", – заявили РИА Новости в пресс-службе МОК.

Офис Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Монреале
© AFP 2017 / Marc Braibant
Мнение: разоблачения Fancy Bears – повод для репутационного скандала в WADA
Ранее хакерская группа Fancy Bears опубликовала расследование, в котором говорится, что целями доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена могли быть отстранение сборной России от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Пхенчхане, дискредитация МОК и всего олимпийского движения, а также борьба за власть и деньги в мировом спорте.

Группа приводит подтверждающие документы и переписку высшего руководства МОК и WADA.

В WADA уже назвали информацию Fancy Bears устаревшей, а саму группу – преступной организацией.

В эфире радио Sputnik член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, президент Федерации керлинга России (ФКР) Дмитрий Свищев высказал мнение, что получены очередные доказательства несправедливого давления на российских спортсменов.

"Мы в очередной раз убедились, что кто-то стоит за этим сценарием, за этим затянувшимся сериалом. Понятно, что (экс-глава московской антидопинговой лаборатории, а ныне информатор WADA Григорий) Родченков в этой ситуации был "пешкой", заказывали сценарий другие "кукловоды", а он выполнял определенные задачи и для WADA, и, как выяснилось, для серьезных спецслужб. Наши подозрения получили подтверждение благодаря хакерам, хотя и нечестно, но добытой ими информации. Конечно, мы не ожидаем никаких перспектив – ничего не добьется цивилизованное спортивное сообщество. Просто информация Fancy Bears еще раз подтвердила то, что на МОК, на международные спортивные федерации посредством WADA оказывается колоссальное давление. WADA находится за океаном, там же находятся ее покровители, которые ведут целенаправленную борьбу против России, причем по всем направлениям", – сказал Дмитрий Свищев. 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!   


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Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
sergo
Странно, "Мы не комментируем предположительные утечки". , а вот Хозяева - Американцы все свои доказательства вычитывают только из "Социальных сетей" и ничего ! , даже могут на этих слухах разбомбить какое нибудь государство, и ничего, всё "Божья роса"
18:33
11.01.2018
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NickB777
Скандал за скандалом , а будет ещё хуже ... Я удивляюсь : почему после таких грандиозных скандалов , ставящих под угрозу существованию Олимпийского движения , МОК не берет "ВСЁ " под свой контроль , а именно : допинг пробы берут только врачи работающие в МОК : 1- берут пробы у отобранных на ОИ спортсменов ( накануне ОИ ) и дает допуск на Игры, 2- сразу же после соревнований у медалистов ( 100 % ) и зачетников и по итогам вручают медали , 3 - храниться пробы должны тоже в МОК и нигде больше и соответственно отвечать должен за всё МОК ( почему разбили , почему поцарапали или ... почему пропили ит.д. ) И главное : в мед. комиссии должны присутствовать все представители основных спортивных держав... При столь масштабной деградации этого движения другого варианта не вижу... А личности нашего руководства Национальным ОК России , я даже обсуждать не хочу...
18:39
11.01.2018
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