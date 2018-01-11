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Мнение: Мачеревич на новом посту окончательно рассорит Польшу с ЕС

16:3011.01.2018
(обновлено: 16:40 11.01.2018)
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© AP Photo / Czarek SokolowskiМинистр обороны Польши Антони МачеревичМинистр обороны Польши Антони Мачеревич
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Польскую комиссию по расследованию катастрофы Ту-154 возглавил бывший министр обороны Польши Антони Мачеревич. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Брутер поделился мнением о том, против кого будут направлены обвинения.

Бывший министр обороны Польши Антони Мачеревич возглавил комиссию по расследованию причин катастрофы самолета Ту-154 президента Леха Качиньского под Смоленском, говорится в сообщении военного ведомства. 

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Поста министра Мачеревич лишился во вторник. Его сменил Мариуш Блащак, занимавший до этого должность главы МВД.

Самолет Ту-154 Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году признал непосредственной причиной случившегося решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к тем же выводам, что и МАК, заявив, что катастрофа произошла из-за снижения самолета ниже дозволенного минимума.

Власти Польши не согласились с этими заключениями и создали еще одну комиссию, которая работала в составе Минобороны. Возглавлявший ведомство Мачеревич настаивал на версии теракта и обвинял Россию в причастности к произошедшему.

Министр обороны Польши Антони Мачеревич. Архивное фото
© AP Photo / Krzysztof Zatycki
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Десятого января 2018 года комиссия заявила, что считает одним из ключевых выводов технического отчета информацию о нескольких взрывах на борту самолета. В Следственном комитете России указали, что нет данных, подтверждающих эту версию. 

В эфире радио Sputnik эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер выразил мнение, что назначение Мачеревича – на руку правящей в Польше партии "Право и справедливость", которая ведет борьбу против главы Евросовета Дональда Туска, возглавлявшего в момент катастрофы польское правительство.

"Господин Мачеревич всех уже очень сильно утомил за срок пребывания на посту министра обороны. Причем, утомил в равной степени и Россию, и западных союзников Польши. За это время он испортил отношения со всеми, с кем можно было испортить отношения, и это не последняя причина, по которой он потерял свою должность. Теперь на посту главы комиссии по расследованию причин катастрофы президентского самолета Мачеревич, очевидно, должен будет окончательно испортить отношения с самым известным за пределами страны поляком – Дональдом Туском, ныне возглавляющим Европейский совет. Дональд Туск для нынешней партии в Польше является постоянным раздражителем и источником отрицательных эмоций. И если Мачеревичу и его союзникам по партии удастся обвинить Туска в том, что он организовал катастрофу президентского лайнера, то это будет очень хорошо для польской правящей группы и очень плохо для Евросоюза и Европы в целом. Тогда все внутренние польские разногласия уже окончательно выйдут на европейский уровень. После этого пребывание Польши и, например, Германии в одном европейском объединении будет казаться, по меньшей мере, странным: с одной стороны, Туска поддерживает вся Европа, а с другой – Польша возбуждает против него уголовные дела. Поэтому, привлекая Мачеревича на очередную должность, где он будет делать очередные "фейковые" доклады, польскому руководству надо быть очень осторожным", – сказал Владимир Брутер. 

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