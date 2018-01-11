"От бедности ума". Эксперт о призыве в Киеве "приватизировать" русский язык

Украинский писатель Андрей Курков призвал Киев "приватизировать" русский язык. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik выразил мнение, что в данном случае дело не только в русском языке, проблема гораздо шире.

Украинский писатель Андрей Курков призвал Киев взять русский язык под "филологический контроль".

"Русский язык вне России является самостоятельным явлением. Но, как и в случае франкофонии 150 лет назад, Россия пытается использовать русскоязычие в своих интересах. Для ограничения возможности России защищать на Украине русский язык нужно признать украинское русскоязычие украинской "культурной собственностью"", – сказал Курков в интервью украинскому изданию "Деловая столица".

Писатель предложил создать институт русского языка или "институт русского и других языков национальных меньшинств" в Национальной академии наук Украины. Это, как считает Курков, помогло бы русскоязычным украинцам обособиться от "общего русского мира за пределами России".

"Хочу напомнить, что речь идет не о статусе языка, а о миллионах украинских русскоязычных граждан, избирателей, которые, если их игнорировать или показывать только как врагов Украины, могут повлиять на исход любых будущих выборов", – добавил литератор.

По его словам, "украинский русский язык" должен стать "инструментом борьбы против самодержавия" и "всего, что сегодня ассоциируется с русским миром". Украинский же язык, как считает писатель, должен нести "европейские смыслы" и ценности.

Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik выразил мнение, что дело не только в русском языке на Украине, проблема значительно шире.

"Это оригинальное решение. Знаете, тут можно найти не только негатив, но и позитив в том плане, что если хоть таким образом не будет запрета на русский язык, который сейчас фактически вводится. В целом же это такая тенденция на Украине – все приписывать себе, достаточно сказать о том, что Черное море якобы выкопали древние укры. Или, например, если человек родился на территории Украины, это герой Украины – не только Шухевич и Бандера, туда записывают и (советского ученого, основоположника практической космонавтики Сергея) Королева, например, который жил на Украине. Это беда новой украинской власти", – сказал Александр Дудчак.

Однако действия Украины, направленные на разрыв связей с РФ, могут обернуться против Киева, считает политолог.

"Они (украинские власти – ред.) пытаются не просто декоммунизировать, а диверсифицировать историю и культуру. Но это невозможно – настолько переплетена история Украины и России. Если это просто "выключить", исключить из истории упоминания об этих связях, то, в общем-то, ничего и не останется. Так что это попытка приписать себе заслуги, к которым они не имеют, собственно, никакого отношения. В общем, это такая нынешняя политика – от бедности ума они пытаются приписывать себе чужие заслуги. Такая вот беда", – считает Александр Дудчак.

В сентябре 2017 года на Украине вступил в силу закон об образовании (будет реализован поэтапно до 2020 года), сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. В правительствах ряда стран заявили о дискриминационном характере закона. В Москве также считают, что закон нарушает конституцию Украины и международные обязательства Киева.

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