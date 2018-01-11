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Мнение: отказ ЕС в транше на €600 млн сильно подрывает планы Киева

15:0011.01.2018
(обновлено: 15:41 11.01.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЛоготип Центрального европейского банка во ФранкфуртеЛоготип Центрального европейского банка во Франкфурте
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В Евросоюзе объяснили отказ выделить Украине 600 миллионов евро. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Оленченко выразил мнение, что это решение – очень болезненное для украинского руководства.

Евросоюз не стал переводить Украине 600 млн евро. Такое решение объяснили тем, что Киев не выполнил четыре условия предоставления экономической помощи из 21, заявил глава представительства Европейского союза на Украине Хьюг Мингарелли в эфире "Украинского радио". Однако он не исключил возможности перевода Киеву нового транша. 

Флаги Украины и ЕС на саммите в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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По словам Мингарелли, президент Украины Петр Порошенко лично просил президента Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера о выделении помощи.

Как отмечал Мингарелли, к числу невыполненных Киевом условий относятся: снятие запрета на экспорт леса-кругляка, запуск автоматической проверки электронных деклараций чиновников, принятие закона о кредитном реестре Нацбанка и ввод механизма проверки информации о бенефициарных владельцах компаний.

Также Мингарелли вновь отметил, что в Брюсселе ждут от Киева срочного создания антикоррупционного суда.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik высказал мнение, что решение Евросоюза стало очень болезненным для Киева.

"Эти деньги – 600 млн евро – это часть от транша, который был обещан Киеву. Соответственно, Киев строит свою финансовую политику, исходя из того, что эти деньги так или иначе будут задействованы. Отказ Брюсселя предоставить их, конечно, здорово подрывает планы Украины, и это не может не отразиться на ее экономическом и финансовом положении. Думаю, что в первую очередь пострадает социальная сторона. Этот момент не может не влиять на Киев. Доказательством того служит тот факт, что все киевское руководство разволновалось и собирается обращаться непосредственно к председателю Еврокомиссии, просить его все-таки отменить это решение. Поэтому я думаю, что это очень болезненно для Украины", – сказал Владимир Оленченко.

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© AP Photo / Efrem Lukatsky
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В 2015 году Евросоюз одобрил программу помощи Киеву на сумму 1,8 млрд евро. Ее действие истекает в конце января этого года. Украина получила две выплаты, однако в начале декабря 2017 года Еврокомиссия отказала в выделении последнего транша.

В ЕС отметили, что "решительно поддерживают" реформы на Украине, однако "обеспокоены последними событиями в Украине, которые могут поставить под угрозу прогресс, достигнутый в борьбе с коррупцией". В Брюсселе считают "чрезвычайно важными" независимость и эффективность украинских антикоррупционных институтов.

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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
costa17
Кредитовать того, кто не способен вернуть деньги с процентами в обусловленный срок и не способного обеспечить кредит ? И только за то, что гавкает на Россию? Легкомысленно.
15:16
11.01.2018
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