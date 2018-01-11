"Логичное решение". Эксперт об отказе делегации РФ от участия в сессии ПАСЕ

Россия не будет представлять свою делегацию в ПАСЕ в январе, заявляют в Госдуме. Политолог Андрей Кортунов в эфире радио Sputnik назвал решение депутатов ожидаемым.

Россия не будет представлять свою делегацию в ПАСЕ в январе в связи с тем, что нет гарантии недискриминации прав национальных делегаций, заявил заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

"Российская Федерация не будет представлять свою делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы в январе в связи с тем, что существенное условие нашей там работы – гарантии недискриминации прав национальных делегаций – не было внесено в регламент этой организации", – приводятся слова Толстого на сайте Госдумы.

При этом, как отметил депутат, консультации с членами ПАСЕ на эту тему велись и будут вестись дальше, "с целью убедить коллег, что любая дискриминация национальных делегаций, прежде всего, наносит ущерб самой организации".

Говоря о приглашении в Москву членов Президентского комитета ПАСЕ после январской сессии для обсуждения будущего участия России в работе организации, депутат подчеркнул: "Это будет зависеть от того, как пройдет этап консультаций, который состоится после январской сессии".

"Мы все-таки пытаемся убедить лидеров политических групп, работников секретариата ПАСЕ в том, что необходимы сущностные изменения в работе организации", – подытожил он.

В эфире радио Sputnik гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов назвал решение депутатов ожидаемым.

"Это вполне ожидаемое решение. Российская сторона уже заявляла, при каких условиях она будет готова вернуться на заседания ПАСЕ. Многие процедуры организации требуют серьезных реформ, необходимо продвигаться в сторону демократизации процесса принятия решений. Сейчас, к сожалению, в отношении реформ пока ничего не сделано, и вряд ли что-то будет сделано в обозримом будущем. Российская делегация, если бы она приняла участие в очередном заседании ПАСЕ, скорее всего, стала бы объектом довольно активной критики со стороны других участников. Поэтому принято по-своему логичное решение туда не ездить. Хотя я считаю, что диалог с ПАСЕ должен продолжаться в той мере, в какой мы можем сохранить межпарламентское общение", – сказал Андрей Кортунов.

Россия с 2016 года не направляет необходимые для аккредитации своей делегации документы в ПАСЕ, так как в 2014-2015 годах российских парламентариев лишили права голоса на сессиях и возможности участвовать в работе уставных органов организации из-за позиции по Крыму.

Москва неоднократно высказывала предложения по выходу из кризиса, в том числе идею закрепить документально недопустимость введения санкций в отношении национальных делегаций.

В конце июня 2017 года российская сторона заявила, что намерена приостановить часть выплат в бюджет Совета Европы за 2017 год до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ не будут восстановлены в полном объеме. Несмотря на приостановку выплат части взноса, российская сторона продолжает работу по ратификации конвенционных документов Совета Европы.

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