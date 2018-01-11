Мнение: "Азов" удалил "браваду" об оружии США, опасаясь последствий

Националистический полк "Азов" Нацгвардии Украины удалил с сайта доказательства получения американских гранатометов. Политолог Александр Асафов считает, что на это были вполне конкретные причины. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

С сайта националистического полка "Азов" Нацгвардии Украины удалили сообщение, в котором говорилось о получении подразделением американских гранатометов PSRL-1.

Как отмечает украинское информагентство УНИАН, ранее в национальной гвардии отрицали наличие у "Азова" такого оружия.

Статья, опубликованная 22 июля 2017 года, была озаглавлена "Гранатометчики 3-й роты 2-го батальона испытали новые РПГ". В настоящее время на сайте полка ее нет.

Однако, как удалось убедиться РИА Новости, материал ("снимок страницы по состоянию на 8 января 2018-го") пока остается в кеше Google. В публикации говорилось, что 20 июля в "Азове" испытали недавно полученные PSRL-1. В статье были три фотографии держащих гранатомет бойцов в форме с символикой "Азова". Снимки сделали в поле.

В материале говорилось о преимуществах оружия: большая прицельная дальность и возможность оснащения любыми прицелами, в том числе ночными и тепловизионными. "Самым главным минусом" назвали скорость нагрева.

Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что для украинских военных американское оружие стало своего рода "фетишем".

"Какое-то количество гранатометов американского производства PSRL-1, которые могут стрелять советскими боеприпасами, действительно на Украине есть, они есть в ВСУ и иных вооруженных формированиях. Хотя в целом наличие у "Азова" такого оружия и маловероятно. Но, тем не менее, американское оружие – это "фетиш" для украинских военных любого "разлива". Поэтому, конечно, они при каждой возможности показывают, что за океаном их, мол, поддерживают, уже поставляя летальное оружие", – сказал Александр Асафов.

Он предположил, с чем связано удаление сообщения об американском оружии на сайте "Азова".

"Это (сообщение на сайте "Азова" об американском оружии – ред.), конечно, больше является пиаром, и, будучи пойманными за руку, будучи в этом уличены, они сразу же удалили все сообщения о том, что такое оружие у них есть. Поскольку это (наличие летального оружия – ред.) может иметь политические последствия для всей страны, ведь бравада о летальном оружии на линии соприкосновения, где идет так называемое новогоднее перемирие, чревата дальнейшими претензиями от американской власти к господину (президенту Украины Петру) Порошенко. Все это прекрасно понимают, поэтому эта бравада о "священном" американском оружии была с сайта удалена", – отметил политолог.

Украинские власти на протяжении трех лет пытались добиться поставок летального оружия из Соединенных Штатов. На данный момент Вашингтон оказывает военную помощь Украине, но официально пока только в виде униформы, снаряжения и подготовки солдат нацгвардии.

Вместе с тем, в декабре 2017 года администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет. Россия неоднократно предостерегала от планов поставки Киеву вооружений, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе.

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