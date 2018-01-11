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Мнение: "Азов" удалил "браваду" об оружии США, опасаясь последствий

12:3511.01.2018
(обновлено: 12:36 11.01.2018)
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© AP Photo / Sergei ChuzavkovБойцы батальона АзовБойцы батальона Азов
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
Националистический полк "Азов" Нацгвардии Украины удалил с сайта доказательства получения американских гранатометов. Политолог Александр Асафов считает, что на это были вполне конкретные причины. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

С сайта националистического полка "Азов" Нацгвардии Украины удалили сообщение, в котором говорилось о получении подразделением американских гранатометов PSRL-1.

Как отмечает украинское информагентство УНИАН, ранее в национальной гвардии отрицали наличие у "Азова" такого оружия.

Снайперская винтовка Truevelo SR 20x110mm (ЮАР)
© Фото : Truvelo Armoury
Мнение: американское оружие не несет мира на Украину
Статья, опубликованная 22 июля 2017 года, была озаглавлена "Гранатометчики 3-й роты 2-го батальона испытали новые РПГ". В настоящее время на сайте полка ее нет.

Однако, как удалось убедиться РИА Новости, материал ("снимок страницы по состоянию на 8 января 2018-го") пока остается в кеше Google. В публикации говорилось, что 20 июля в "Азове" испытали недавно полученные PSRL-1. В статье были три фотографии держащих гранатомет бойцов в форме с символикой "Азова". Снимки сделали в поле. 

В материале говорилось о преимуществах оружия: большая прицельная дальность и возможность оснащения любыми прицелами, в том числе ночными и тепловизионными. "Самым главным минусом" назвали скорость нагрева.

Политолог Александр Асафов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что для украинских военных американское оружие стало своего рода "фетишем".

"Какое-то количество гранатометов американского производства PSRL-1, которые могут стрелять советскими боеприпасами, действительно на Украине есть, они есть в ВСУ и иных вооруженных формированиях. Хотя в целом наличие у "Азова" такого оружия и маловероятно. Но, тем не менее, американское оружие – это "фетиш" для украинских военных любого "разлива". Поэтому, конечно, они при каждой возможности показывают, что за океаном их, мол, поддерживают, уже поставляя летальное оружие", – сказал Александр Асафов.

Он предположил, с чем связано удаление сообщения об американском оружии на сайте "Азова".

"Это (сообщение на сайте "Азова" об американском оружии – ред.), конечно, больше является пиаром, и, будучи пойманными за руку, будучи в этом уличены, они сразу же удалили все сообщения о том, что такое оружие у них есть. Поскольку это (наличие летального оружия – ред.) может иметь политические последствия для всей страны, ведь бравада о летальном оружии на линии соприкосновения, где идет так называемое новогоднее перемирие, чревата дальнейшими претензиями от американской власти к господину (президенту Украины Петру) Порошенко. Все это прекрасно понимают, поэтому эта бравада о "священном" американском оружии была с сайта удалена", – отметил политолог.

Американские военные во время совместных учений с армией Украины Fearless Guardian - 2015 на Яворивском полигоне
© РИА Новости / Стрингер
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"Перемоги в этом нет". Политолог о решении США по поставкам оружия Украине
Украинские власти на протяжении трех лет пытались добиться поставок летального оружия из Соединенных Штатов. На данный момент Вашингтон оказывает военную помощь Украине, но официально пока только в виде униформы, снаряжения и подготовки солдат нацгвардии.

Вместе с тем, в декабре 2017 года администрация президента США Дональда Трампа одобрила план по предоставлению Украине летального оружия, в том числе противотанковых ракет. Россия неоднократно предостерегала от планов поставки Киеву вооружений, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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