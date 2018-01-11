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"Ангажированный вброс". Политолог о рекомендации Госдепа по поездкам в РФ

11:0111.01.2018
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© РИА Новости / Михаил МокрушинПерейти в фотобанкРабота аэропорта СочиРабота аэропорта Сочи
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Госдепартамент США рекомендовал американцам посещать Россию "с особой осторожностью". В эфире радио Sputnik политолог Игорь Шатров отметил, что Вашингтон делает все, чтобы у американских граждан было как можно меньше информации о России.

Госдепартамент США включил Россию в группу стран, поездки в которые американцы должны рассматривать с особой осторожностью.

Американское внешнеполитическое ведомство опубликовало на своем сайте интерактивную карту, на которой все страны мира разделены на четыре категории. Россия включена в третью категорию стран, поездки в которые "рекомендуется пересмотреть". В пояснении написано, что гражданам США предлагается "избегать поездок туда в связи с серьезными рисками в плане безопасности". Уточняется, что "условия в любой из этих стран могут измениться в любое время", а также указывается, что там есть "особо опасные районы".

Государственные флаги России и США на здании американского посольства в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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Согласно информации госдепартамента, в страны первой категории американцы могут ездить, соблюдая обычные меры безопасности. Во второй группе собраны государства, где, по мнению властей США, требуется "повышенная осторожность". В четвертую группу включены страны, куда американским гражданам ездить вообще не рекомендуется.

В ходе специального брифинга для журналистов и.о заместителя помощника госсекретаря Мишель Бернье-Тот не смогла уточнить, сколько именно стран включено в каждую из категорий. Однако, по ее словам, в четвертую – самую опасную – группу вошли более десяти государств, в частности, Афганистан,  Ирак, Иран, Ливия, Мали, Ливия, КНДР, Сомали, Южный Судан, Сирия, Йемен.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров отметил, что рекомендации относительно России не имеют реальных оснований.

"Можно подумать, что США просто не имеют информации о реальном положении вещей в России, но ясно ощущается политическая ангажированность данных информационных вбросов. Оценим ситуацию, допустим, во Франции: только 1 ноября 2017 года уровень террористической опасности там был приведен к нормальному знаменателю, и снята террористическая угроза – страна жила в этом состоянии многие месяцы. Тем не менее, европейские столицы не представляются Госдепу территориями, на которых граждане США могут ощущать какую-то угрозу", – сказал Игорь Шатров. 

По его мнению, рекомендации Госдепа – очередной раунд информационной войны против России.

"Достоверной информации из РФ у американских обывателей все меньше и меньше. Американские власти делают все для того, чтобы такую информацию некому было поставлять – ограничивают деятельность российских журналистов на территории США. Мы можем оценить это как последовательную кампанию: вначале ограничивается информация, а в дальнейшем можно на этом фоне плодить любые инсинуации, и любую дезинформацию выдавать за объективную информацию. Думаю, мы являемся свидетелями очередного раунда информационной войны против России", – отметил Игорь Шатров. 

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Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Николай Крильонов
У нас даже дети могут играть в войну, размахивая пластмассовыми пистолетиками и при этом не быть убитыми полицейскими, чего не скажешь про США. И с девушкой можно за руку поздороваться не загремев при этом в КПЗ за посягательство. Разве их запрет на приближение к девушке на сколько-то (не помню) метров - выдумка нашей пропаганды ? Молчали бы уж, позорники. Превращаются в такое же недоумение, как Украина.
12:10
11.01.2018
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Салех Насибов
Очень спорный момент.Если посмотреть в ихнюю четвертую группу-да там действительно-опасно,но если пролистать историю-опасность и такое положение как раз в этих странах создали сами американцы.А насчет России-они хотят чтобы как можно меньше людей поехали на чемпионат?-пугают?На самом деле-сколько американцев пострадали в России?я не помню,а в америке начиная с усыновленных детей со смертельной опасностью до преступников условно и не совсем преступников арестованных там-много очень
11:58
11.01.2018
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