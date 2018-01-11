Мнение об отчете Польши по гибели Ту-154: уровень конспирологии повышается

Польская комиссия назвала взрывы на борту причиной крушения самолета Ту-154 Леха Качиньского в 2010 году. Политолог Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik прокомментировал эти выводы.

Польская комиссия по расследованию катастрофы Ту-154 под Смоленском в 2010 году приняла выводы международного эксперта о том, что на борту произошло несколько взрывов, говорится в сообщении комиссии.

Сообщается, что 10 января текущего года во время пленарного заседания комиссии по повторному расследованию авиакатастрофы был заслушан международный эксперт в области исследования авиационных происшествий Фрэнк Тейлор.

Он заявил, что "левое крыло самолета Ту-154М было разрушено в результате взрыва изнутри, существовало несколько источников взрыва". Также вышеназванный эксперт утверждает, что береза, стоявшая на пути самолета, "не имела влияния на первичное разрушение крыла".

"Эти выводы были приняты членами комиссии и представляют собой одно из ключевых заключений технического отчета", — говорится в сообщении.

В эфире радио Sputnik директор научно-исследовательского Института политической социологии Вячеслав Смирнов прокомментировал эти выводы.

"Разные силы в Польше пытаются по-разному использовать эту тему. Повышается уровень конспирологии, польскому обывателю страшно интересно, что же там могло быть. Простые ответы на вопросы: что была плохая погода, что высокопоставленное руководство Минобороны находилось в кабине и матом принуждало пилотов к посадке, – это их не так волнует, как теракт или какая-то диверсия, или вмешательство инопланетян. В этом году будет один итог расследования, а лет через пять появятся новые "обстоятельства", а лет через двадцать какой-нибудь писатель откроет "истину", и уже никому не будет важно, правда это или неправда. Потому что, на самом деле, правда уже никого не интересует – интересуют трактовки легенды", — сказал Вячеслав Смирнов.

Самолет Ту-154 Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения самолета признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Первая польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман. Нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии.

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