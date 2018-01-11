Политолог: Трамп сделал новый залп в "позиционной войне"

Президент США Дональд Трамп объяснил, зачем демократы поднимают тему "связей" с Россией. Политолог Сергей Козлов в эфире радио Sputnik отметил, какой характер, по его мнению, приняло противостояние американского истеблишмента.

Президент США Дональд Трамп заявил, что демократы муссируют тему якобы имевших место связей между его предвыборным штабом и Россией для того, чтобы оправдать свою неудачу на выборах.

"Я работаю в Белом доме 11 месяцев, и все это время отвечаю на вопросы по данной теме. Ее подняли демократы, чтобы оправдать поражение на выборах", — сказал Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сольберг.

Американский лидер подчеркнул, что "не было никакого сговора между штабом Трампа и русскими, между Трампом и русскими". По его словам, "это знают все, включая каждый комитет" конгресса США.

В американских СМИ регулярно появляются сообщения со ссылкой на неназванные источники о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами. Также в конгрессе идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование проводит спецпрокурор Роберт Мюллер.

Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в американские выборы, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

В эфире радио Sputnik кандидат исторических наук, политолог, декан факультета политики и международных отношений Сибирского института управления Сергей Козлов высказал мнение, что нынешнее заявление Трампа не сможет изменить ситуацию.

"Противостояние президента США Дональда Трампа и поддерживающей его части республиканского истеблишмента с демократическим истеблишментом и поддерживающих его СМИ продолжается с момента избрания Трампа президентом. Эта борьба носит затяжной и позиционный характер. При этом каждая из сторон обвиняет другую едва ли не во всех смертных грехах. Нынешнее заявление Трампа является, по большому счету, очередным залпом в этой войне. Это заявление вряд ли каким-то образом изменит ситуацию по той простой причине, что каждая из сторон придерживается своей точки зрения и никоим образом от нее не откажется. А аудитория наблюдает за происходящим, которое носит уже рутинный характер", — сказал Сергей Козлов.

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