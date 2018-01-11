Мнение: Украина стала "неудобоносимым бременем" для Европы

В ЕС объяснили, почему отказали Украине в выделении 600 миллионов евро. Политический аналитик Владислав Гулевич в эфире радио Sputnik отметил особую заинтересованность Брюсселя в проведении Киевом реформ.

Евросоюз отказал Киеву в выделении 600 млн евро в связи с тем, что украинские власти не выполнили четыре из 21 условия предоставления экономической помощи, заявил глава представительства Европейского Союза на Украине Хьюг Мингарелли в эфире "Украинского радио".

Также чиновник ЕС вновь отметил, что в Брюсселе призывают Киев срочно создать Антикоррупционный суд.

При этом Мингарелли не исключил возможности выделения Украине нового транша. По его словам, украинский лидер Петр Порошенко лично обратился с этим к президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру.

"Господин Юнкер сказал своим службам, чтобы те провели оценку объема помощи, которая необходима Украине, с тем, чтобы оценить возможность предоставления такой новой макрофинансовой помощи", — добавил Мингарелли, слова которого приводит издание "Страна.ua".

В 2015 году Евросоюз одобрил программу оказания финансовой помощи Киеву на сумму 1,8 млрд евро. Ее действие истекает в конце этого месяца. Украине выделено пока 1,2 млрд евро от ЕС, в начале декабря 2017 года Еврокомиссия отказала украинским властям в выделении последнего транша в размере 600 млн евро. Киев получал средства в рамках этой программы в обмен на выполнение определенных требований, в том числе проведение различных реформ.

Политический аналитик, публицист Владислав Гулевич в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, почему Брюссель так заинтересован в проведении реформ на Украине.

"В Брюсселе устали наблюдать за тем, как на Украине откровенно разворовываются средства, выделяемые для проведения реформ. Поскольку Украина является, по большому счету, государством-банкротом, а ее правительство – это политические временщики, то конечно, они не будут заниматься решением стратегических, долгосрочных задач, а будут решать свои, частные. Поэтому все деньги, которые Брюссель выделяет Украине, в основной массе оседают в карманах украинских чиновников. Брюссель заинтересован в проведении реформ, которые бы поставили украинское государство в еще большую зависимость от Запада. Поэтому, скорее всего, помощь в будущем может получить продолжение, но в каком формате, каких объемах – об этом рано говорить. Думаю, Евросоюз урежет помощь Украине, потому что она становится неудобоносимым бременем для европейской политики. И чем дальше от сегодняшнего момента, чем дальше от 2014 года, когда произошел госпереворот, тем меньше желания будет у Брюсселя финансово помогать Украине", — сказал Владислав Гулевич.

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