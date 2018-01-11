РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Мнение: Украина стала "неудобоносимым бременем" для Европы

08:4511.01.2018
(обновлено: 09:05 11.01.2018)
5431823
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкФлаги Украины и ЕС на саммите в Брюсселе. Архивное фотоФлаги Украины и ЕС на саммите в Брюсселе. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
В ЕС объяснили, почему отказали Украине в выделении 600 миллионов евро. Политический аналитик Владислав Гулевич в эфире радио Sputnik отметил особую заинтересованность Брюсселя в проведении Киевом реформ.

Евросоюз отказал Киеву в выделении 600 млн евро в связи с тем, что украинские власти не выполнили четыре из 21 условия предоставления экономической помощи, заявил глава представительства Европейского Союза на Украине Хьюг Мингарелли в эфире "Украинского радио".

Также чиновник ЕС вновь отметил, что в Брюсселе призывают Киев срочно создать Антикоррупционный суд.

При этом Мингарелли не исключил возможности выделения Украине нового транша. По его словам, украинский лидер Петр Порошенко лично обратился с этим к президенту Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру.

"Господин Юнкер сказал своим службам, чтобы те провели оценку объема помощи, которая необходима Украине, с тем, чтобы оценить возможность предоставления такой новой макрофинансовой помощи", — добавил Мингарелли, слова которого приводит издание "Страна.ua".

В 2015 году Евросоюз одобрил программу оказания финансовой помощи Киеву на сумму 1,8 млрд евро. Ее действие истекает в конце этого месяца. Украине выделено пока 1,2 млрд евро от ЕС, в начале декабря 2017 года Еврокомиссия отказала украинским властям в выделении последнего транша в размере 600 млн евро. Киев получал средства в рамках этой программы в обмен на выполнение определенных требований, в том числе проведение различных реформ.

Политический аналитик, публицист Владислав Гулевич в эфире радио Sputnik поделился мнением о том, почему Брюссель так заинтересован в проведении реформ на Украине.

"В Брюсселе устали наблюдать за тем, как на Украине откровенно разворовываются средства, выделяемые для проведения реформ. Поскольку Украина является, по большому счету, государством-банкротом, а ее правительство – это политические временщики, то конечно, они не будут заниматься решением стратегических, долгосрочных задач, а будут решать свои, частные. Поэтому все деньги, которые Брюссель выделяет Украине, в основной массе оседают в карманах украинских чиновников. Брюссель заинтересован в проведении реформ, которые бы поставили украинское государство в еще большую зависимость от Запада. Поэтому, скорее всего, помощь в будущем может получить продолжение, но в каком формате, каких объемах – об этом рано говорить. Думаю, Евросоюз урежет помощь Украине, потому что она становится неудобоносимым бременем для европейской политики. И чем дальше от сегодняшнего момента, чем дальше от 2014 года, когда произошел госпереворот, тем меньше желания будет у Брюсселя финансово помогать Украине", — сказал Владислав Гулевич.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

 

Комментировать
Сказано в эфире
Комментарии
5 пользователей оставили 5 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Владимир Лист
Даже нам украинцам уже понятно, что современная Украина это проект под названием: "Толочь воду в ступе!"
09:01
11.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Валерий Холмов
Это вам не СССР,у которого вы плотно сидели на шее,снабжаясь по первой категории..
09:19
11.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена