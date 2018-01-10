Мнение: разоблачения Fancy Bears – повод для репутационного скандала в WADA

Хакерская группа Fancy Bears опубликовала результаты расследования о целях действий WADA в отношении спортсменов РФ. Политолог Алексей Панин в эфире радио Sputnik отметил, что это уже не первые скандальные факты в деятельности этой организации.

Бывший директор по юридическим вопросам Международного олимпийского комитета (МОК) Говард Стапп считает, что целями доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена были отстранение сборной России от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и Пхенчхане, а также дискредитация МОК и всего олимпийского движения, говорится в расследовании, опубликованном хакерской группой Fancy Bears.

"Такое ощущение, что первая часть доклада Макларена имела целью привести к отстранению сборной России от Игр в Рио-де-Жанейро, а вторая часть? К отстранению команды России от Игр в Пхенчхане? Но никак не к разбирательству с делами спортсменов на индивидуальной основе", – говорится в письме Стаппа гендиректору МОК Кристофу де Кепперу и другим функционерам Международного олимпийского комитета.

По мнению автора письма, то, что было сделано Маклареном, "ставит МОК, международные федерации и олимпийское движение в целом в очень сложную ситуацию".

Проанализировав переписку, Fancy Bears утверждает, что "американцы и канадцы стремятся убрать европейцев из руководства олимпийским движением". Также отмечается, что ряд членов команды Макларена имел отношение к спецслужбам. В частности Ричард Янг – партнер адвокатской конторы, которая, как утверждает Fancy Bears, известна своим тесным сотрудничеством с ФБР.

"Все эти факты свидетельствуют о том, что спортивные чиновники ведут напряженную борьбу за власть и деньги. Борьба за "чистый" спорт выглядит как специальная операция, в которой Ричард Макларен играет роль дымовой завесы для специальных агентов", – говорится в расследовании Fancy Bears.

Политолог, директор московского офиса Urus Advisory Алексей Панин в эфире радио Sputnik отметил, что эти разоблачения, по идее, могли бы стать еще одним поводом для репутационного скандала вокруг WADA.

"Это уже не первый повод для репутационного скандала, который мог бы сотрясти WADA – но при других обстоятельствах и в другой реальности. Можно вспомнить, например, то количество исключений, которое было сделано этой организацией для спортсменов из других стран, чтобы они могли пользоваться веществами, которые относятся к допингу, и ставить при этом спортивные рекорды", – сказал Алексей Панин.

Однако, по его мнению, никаких организационных последствий для WADA последние разоблачения не повлекут, поскольку эта организация вовсе не руководствуются принципами "честной игры".

"Международная пресса, может быть, этому и уделит внимание. Но никаких фундаментальных последствий на уровне организационных или институциональных решений – их, конечно, не будет", – считает Алексей Панин.

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