Мнение: заявление Экономической палаты Австрии по санкциям – важный сигнал

Экономическая палата Австрии выступила за пошаговое снятие санкций с России. Политолог Алексей Зудин в эфире радио Sputnik назвал это новым свидетельством того, что санкции против РФ в Европе воспринимаются как бессмысленное бремя.

Экономическая палата Австрии выступает за пошаговое снятие санкций с России, заявил президент палаты Кристоф Ляйтль на пресс-конференции.

"Я думаю, мы все реалисты. Мы выступаем за пошаговое снятие санкций. Нужно идти друг другу на уступки, выстраивать доверительные отношения", – сказал он.

Евросоюз ввел экономические ограничительные меры против России летом 2014 года на фоне конфликта на Украине, а позже расширил их и увязал с полным выполнением Минских соглашений. Последнее решение по санкциям Совет Евросоюза принял в декабре, продлив их до 31 июля 2018 года.

В ответ российские власти запретили импорт некоторых продовольственных товаров из стран, которые ввели санкции, и взяли курс на импортозамещение. При этом Москва неоднократно декларировала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Заявление главы экономической палаты Австрии в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин.

"Предложение Экономической палаты Австрии – это важный сигнал. Тем более, что он не единственный. Аналогичные сигналы от различных сил на различном уровне в последнее время появляются и в Германии, и во Франции, и в других странах. Свидетельств того, что антироссийские санкции в Европе воспринимаются как бессмысленное бремя, все больше", – считает Алексей Зудин.

По его словам, евроатлантические силы, ориентирующиеся на полное подчинение США, пока еще по-прежнему доминируют в ЕС, но ситуация начинает меняться.

"Ситуация на национальном уровне тоже меняется. Выборы в Австрии, неудачные, как выясняется, для евроатлантистов выборы в Германии – все это говорит о том, что позиции национально ориентированных сил в европейских странах укрепляются. Но этот процесс еще не завершен и пока не получил адекватного выражения на политическом уровне", – сказал Алексей Зудин.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!