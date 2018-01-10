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"Обложили…". Политолог сравнил ситуацию со СМИ РФ в США с песней Высоцкого

18:3110.01.2018
(обновлено: 18:37 10.01.2018)
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© Sputnik / Илья ПиталевНа международном молодежном проекте Маяки дружбы. Башни Кавказа-2017На международном молодежном проекте Маяки дружбы. Башни Кавказа-2017
© Sputnik / Илья Питалев
В США компанию, занимающуюся производством контента для Sputnik, обязали зарегистрироваться в качестве иноагента. Политолог Юрий Светов в эфире радио Sputnik выразил мнение, что Вашингтон пытается "обрубить" российские источники информации.

Минюст США обязал компанию RIA Global LLC, занимающуюся производством контента для международного агентства и радио Sputnik, зарегистрироваться в качестве иностранного агента. Об этом говорится в официальном уведомлении ведомства, текст которого имеется в распоряжении РИА Новости. На выполнение требований у RIA Global есть 30 дней. 

Студия международного информационного агентства и радио Sputnik
© Sputnik
Политик: США вставляют палки в колеса российским СМИ? Думаю, выход один
В документе, датированном 5 января, утверждается, что компания занимается "политической деятельностью в Соединенных Штатах в интересах Международного информационного агентства "Россия сегодня"".

Минюст подчеркивает, что после регистрации RIA Global сможет продолжить работу, однако каждый эфир должен сопровождаться уведомлением о статусе иностранного агента. 

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян пошутила по поводу требования Минюста США. "Вот меня просят прокомментировать, а мне уже скучно это комментировать. Спасибо, хоть не углядели в работе RIA Global признаков расизма и харрасмента. Думаю, и это не за горами", – сказала она.

В эфире радио Sputnik политолог, журналист Юрий Светов прокомментировал ситуацию вокруг российских СМИ в США.

"Все это напоминает песню (Владимира) Высоцкого ("Охота на волков" – ред.) – "обложили меня, обложили". Я думаю, что и дальше будут "прессовать" всех, кто в той или иной мере сотрудничает со Sputnik, с RT, чтобы "обрубить" эти источники информации, чтобы заставить американцев сто раз подумать, прежде чем вступать хоть в какое-нибудь сотрудничество с российскими информационными организациями. Они полагают, что можно закрыть в современном мире источники информации", – сказал Юрий Светов.

Однако США не удастся добиться своих целей, уверен политолог.

"Сейчас мир открыт, и найти информацию можно и без посредников. И потом, я, будучи в Америке, разговаривал с разными людьми, там отношение самое доброжелательное, я ни разу не столкнулся со случаем, чтобы со мной не хотели контачить, разговаривать, что-то объяснять. Поэтому я думаю, что в США с их таким отношением к свободе информации, защите прав человека найдутся граждане, которые будут сотрудничать и будут давать информацию Sputnik", – отметил Юрий Светов.

Стенд Информационного агентства и радио Sputnik на площадке Восточного экономического форума во Владивостоке
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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"Секторальные репрессии". Политолог о "предупреждениях" Sputnik'у в США
RIA Global LLC – это американская компания, в которой работают американские журналисты, готовящие новостные материалы и радиопрограммы для международного агентства и радио Sputnik.

Ранее в США в список иностранных агентов внесли RT America и партнерскую компанию Sputnik – Reston Translator.

В России в ответ на действия Соединенных Штатов приняли закон, согласно которому зарубежные СМИ могут признать иноагентами, если их финансируют из-за границы. В реестр включили девять американских медиа.

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