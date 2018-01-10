Мнение: протесты на границе Украины с Польшей координируют несколько сил

Протестующие перекрыли дороги на границе Украины с Польшей из-за изменений норм на беспошлинный провоз товаров. Политолог Иван Мезюхо в эфире Sputnik прокомментировал ситуацию.

Митингующие перекрыли дорогу к четвертому пункту пропуска на границе Украины с Польшей – "Краковец". Об этом в Facebook написал депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

По его словам, в акции участвуют 30-40 человек. Они ограничили движение на автодороге "Краковец – Львов" в районе села Роснивка Яворовского района. Депутат уточнил, что митингующие заблокировали пешеходный переход. При этом они пропускают людей с детьми и рейсовые автобусы.

Ранее активисты заблокировали дорогу к пунктам пропуска "Шегини – Медика" и "Рава-Русская – Гребенне" во Львовской области и "Ягодин" в Волынской.

Участники акций выступают против изменений в Налоговый кодекс, которые вступили в силу с начала года. Они предусматривают, что без пошлины на Украину можно ввозить товары в ручном или сопровождаемом багаже на сумму до 150 евро (в аэропортах – до тысячи евро). При этом их вес не должен превышать 50 килограммов.

Эти нормы действуют для тех, кто покинул Украину более чем на 24 часа и въезжает в страну не чаще одного раза в течение трех суток.

Поправки в Налоговый кодекс президент Петр Порошенко подписал в декабре.

В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо высказал мнение, что акции координируют противники украинской власти.

"На Украине не в первый раз на акции протеста выходят предприниматели, не согласные с изменениями, которые вносятся в Налоговый кодекс. Но я не верю в самоорганизацию противников закона о налоговых ограничениях на ввоз товаров из-за границы. Конечно, я не исключаю, что среди протестующих есть реальные предприниматели, которые пострадали вследствие изменений законодательства. Но, думаю, эти протесты координируют противники украинской власти, а противников действующего политического режима на Украине много. И я не исключаю, что эти протесты координируют несколько враждующих между собой политических сил. К ним можно отнести и Михаила Саакашвили, и Юлию Тимошенко, и другие политические проекты, движения и партии", – сказал Иван Мезюхо.

По его мнению, место для акций выбрано не случайно.

"Протестующие, устраивая акции на украинско-польской границе, рассчитывали на широкое освещение в СМИ не только на Украине, но и за рубежом. Именно поэтому была выбрана такая площадка – пункты пропуска. Все это делается для привлечения внимания. Если бы они вышли под стены кабинета министров или к зданию Верховной рады или администрации президента, то информационный эффект от их акции был бы намного меньше. Потому что в Киеве уже на протяжении многих лет постоянно кто-то протестует перед административными зданиями, к этому уже все привыкли и не обращают на это много внимания… Убежден, что эти протесты со временем рассосутся и не приведут к каким-либо массовым акциям гражданского неповиновения на Украине", – отметил Иван Мезюхо.

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