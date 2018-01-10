Мнение: посредником в деле Ассанжа может быть лишь великая держава

Эквадор намерен найти посредников для решения вопроса с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем. Политолог Павел Святенков в эфире радио Sputnik выразил мнение, что ситуация у эквадорского руководства достаточно сложная.

Правительство Эквадора намерено обратиться к помощи посредников, чтобы решить вопрос с Джулианом Ассанжем, который с 2012 года находится в посольстве страны в Лондоне, сообщила министр иностранных дел Эквадора Мария Фернанда Эспиноса.

"Мы оцениваем и изучаем возможность привлечения посредников. Это может быть третья страна или персона", – приводит портал Universo заявление министра на встрече с иностранной прессой.

По словам Эспиносы, никакое решение по данному вопросу не может быть достигнуто без международной помощи и без сотрудничества с Великобританией. При этом она вновь подчеркнула, что Эквадор продолжит оказывать защиту Ассанжу.

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне – тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции в США. В последнее время Ассанж поддерживал связь с внешним миром, в том числе, с помощью Twitter, где регулярно публиковал свои комментарии.

В эфире радио Sputnik политолог Павел Святенков выразил мнение, что поиск посредников может затянуться.

"Посредник должен либо перевести Ассанжа к себе в посольство, на территорию своей страны, либо гарантировать относительно справедливый суд над Ассанжем, если он сдастся британским властям. И то, и другое – под вопросом, потому что британские власти попытаются арестовать Ассанжа, если он покинет территорию эквадорского посольства. И опять будет международный скандал. Так что поиск посредника может затянуться. Для США Ассанж по-прежнему остается достаточно серьезным противником, они хотели бы получить его. И если Ассанж окажется под контролем британских властей, то они его вышлют в Швецию, а Швеция может либо посадить его в тюрьму, либо выдать Соединенным Штатам, чего они будут, естественно, добиваться. Этим условным посредником, который должен гарантировать безопасность Ассанжа от подобного сценария, может быть только великая держава. Но я не думаю, что Россия или Китай пойдут на подобное – на прямое столкновение с США и с британскими властями по данному вопросу. А на руководство Эквадора США вполне могут давить, требуя, чтобы Ассанжа выдали. Соответственно, ситуация у эквадорского руководства достаточно сложная. Где они будут искать этого посредника, и сможет ли посредник дать гарантии – это вопрос", – сказал Павел Святенков.

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