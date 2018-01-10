"Вселить страх". Американист о возможной войне с КНДР и "Игре престолов"

Северокорейские военнослужащие маршируют на площади Ким Ир Сена во время празднования Дня образования КНДР в Пхеньяне

Северокорейские военнослужащие маршируют на площади Ким Ир Сена во время празднования Дня образования КНДР в Пхеньяне

Американский генерал Роберт Неллер сравнил возможный конфликт с КНДР с сериалом "Игра престолов". Политолог-американист Константин Блохин согласен с генералом, но лишь в одном. Своим мнением он поделился с радио Sputnik.

В случае возникновения конфликта на Корейском полуострове события напоминали бы те, которые разворачиваются в известном телесериале "Игра престолов", заявил командующий морскими пехотинцами США генерал Роберт Неллер, слова которого приводит портал Military.

Он предупредил, что в результате войны пострадает "множество людей".

Американский генерал призвал своих подчиненных быть морально и физически готовыми к любому повороту событий, так как возможный конфликт на Корейском полуострове не будет похож на последние современные боевые действия, ведущиеся в основном в пустынных местностях.

При этом Неллер отметил, что США будут иметь преимущество в случае конфликта с КНДР, даже несмотря на серьезные трудности.

"Мы обладаем определенными возможностями, которых нет у северокорейцев", – добавил генерал.

Он также выразил мнение, что вооруженный конфликт на Корейском полуострове в случае его возникновения будет "эпическим".

Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин в эфире радио Sputnik отметил, что в одном с американским генералом вполне можно согласиться.

"Эту (возможную – ред.) войну действительно нельзя будет сравнить ни с войной в Ираке, ни с войной в Сирии. Этот регион – АТР – отличает сверхвысокая концентрация населения. Если произойдет конфликт с Северной Кореей, а, скорее всего, он будет с применением оружия массового поражения, то одной Северной Кореей дело не обойдется. Могут пострадать и Южная Корея, и Япония, и Китай, и даже отчасти Россия, могут пострадать и сами США", – сказал Константин Блохин.

При этом он не исключил, что именно США попытаются перевести конфликт на Корейском полуострове в состояние войны.

"США утрачивают свое влияние в мире, свою гегемонию, это происходит катастрофическими для американцев темпами, и чтобы напугать весь остальной мир, вселить страх, что США намерены защищать свою гегемонию всеми возможными средствами, чтобы показать, что еще есть порох в пороховницах, они делают такие заявления и вполне могут действительно начать этот конфликт. Ведь в эскалации конфликта заинтересованы именно США, и, по сути, именно они сейчас являются разжигателями войны. Если произойдет объединение двух Корей, то, во-первых, в регионе появится мощная держава, которая будет совмещать военную мощь Северной Кореи и хай-тек Южной Кореи. Во-вторых, единое государство задумается, нужно ли им американское присутствие. Конечно, в этом крайне не заинтересованы США. И поэтому этот американский генерал как бы держит нос по ветру – отчасти пугает, отчасти использует термин "мир посредством силы", с опорой на мощь", – отметил Константин Блохин.

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