"Попытка переворота". Политолог об ограничениях для СМИ РФ в Молдавии

Правом подписать закон о борьбе с "иностранной пропагандой" Канду наделил Конституционный суд из-за того, что Додон два раза отклонял его.
Закон о борьбе с пропагандой запрещает трансляцию теле- и радиопрограмм с информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произвели в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (документ не прошел эту процедуру в России). При этом ретрансляция развлекательных программ или других передач разрешена.
По мнению Додона, этот закон "представляет собой откровенное посягательство на свободу граждан Молдавии". Президент попросил Конституционный суд изучить положения документа.
В эфире радио Sputnik директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин высказал мнение, что российское вещание укрепляет народ Молдавии в своем стремлении быть с Россией, однако это не нравится Западу.
"По моему мнению, в Молдавии происходит попытка олигархического переворота, свержения народно избранного президента. Додон развернул Молдавию с пути поглощения Румынией, пути оккупации Западом на путь возвращения в единое цивилизационное пространство – вместе с Россией и другими государствами, восстанавливающими сегодня евразийское единство. Это, конечно же, не удовлетворяет ни Запад, ни румынских кураторов нынешней молдавской политической верхушки, которая борется с Додоном, ни, тем более, олигархов, которые рискуют лишиться всего. По этой причине сегодня задуман и реализуется антигосударственный олигархический переворот. Российское вещание является источником разрушения этого замысла, оно укрепляет народ Молдавии в своем стремлении быть с Россией, восстанавливать единое евразийское пространство. По сути, вещание российских каналов и есть сегодня тот живительный глоток воздуха, который так необходим молдавскому обществу для того, чтобы почувствовать себя суверенным, самостоятельным, способным принимать решения. А не подчиняться олигархической воле, двигаясь к поглощению Румынией и пожиранию со стороны Запада", – сказал Валерий Коровин.
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