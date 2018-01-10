"Попытка переворота". Политолог об ограничениях для СМИ РФ в Молдавии

В Молдавии запретили российские новостные программы. Политолог Валерий Коровин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что российское вещание укрепляет молдавский народ в своем стремлении быть с Россией, однако это не нравится Западу.

Спикер парламента Молдавии Андриан Канду вместо президента Игоря Додона утвердил закон, который запрещает трансляцию новостных и информационно-аналитических передач из России, сообщила пресс-служба парламента.

Правом подписать закон о борьбе с "иностранной пропагандой" Канду наделил Конституционный суд из-за того, что Додон два раза отклонял его.

Закон о борьбе с пропагандой запрещает трансляцию теле- и радиопрограмм с информационно-аналитическим, военным или политическим содержанием, которые произвели в странах, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (документ не прошел эту процедуру в России). При этом ретрансляция развлекательных программ или других передач разрешена.

По мнению Додона, этот закон "представляет собой откровенное посягательство на свободу граждан Молдавии". Президент попросил Конституционный суд изучить положения документа.

Замглавы МИД Григорий Карасин, комментируя ранее законопроект, говорил, что молдавские власти организовывают информационную блокаду для собственного народа.

В эфире радио Sputnik директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин высказал мнение, что российское вещание укрепляет народ Молдавии в своем стремлении быть с Россией, однако это не нравится Западу.

"По моему мнению, в Молдавии происходит попытка олигархического переворота, свержения народно избранного президента. Додон развернул Молдавию с пути поглощения Румынией, пути оккупации Западом на путь возвращения в единое цивилизационное пространство – вместе с Россией и другими государствами, восстанавливающими сегодня евразийское единство. Это, конечно же, не удовлетворяет ни Запад, ни румынских кураторов нынешней молдавской политической верхушки, которая борется с Додоном, ни, тем более, олигархов, которые рискуют лишиться всего. По этой причине сегодня задуман и реализуется антигосударственный олигархический переворот. Российское вещание является источником разрушения этого замысла, оно укрепляет народ Молдавии в своем стремлении быть с Россией, восстанавливать единое евразийское пространство. По сути, вещание российских каналов и есть сегодня тот живительный глоток воздуха, который так необходим молдавскому обществу для того, чтобы почувствовать себя суверенным, самостоятельным, способным принимать решения. А не подчиняться олигархической воле, двигаясь к поглощению Румынией и пожиранию со стороны Запада", – сказал Валерий Коровин.

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