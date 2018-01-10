Депутат: С-400 в Крыму "посадили на цепь" украинских ястребов войны

Развертывание в Крыму второго дивизиона зенитно-ракетного комплекса С-400 является предупреждением "горячим головам" на Украине. Такое мнение высказал в комментарии для радио Sputnik депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек.

Принятие российской стороной необходимых мер по обеспечению своей безопасности не должно восприниматься как угроза кому-либо, у российской стороны есть полное суверенное право на такие меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать информацию о развертывании в Крыму второго дивизиона С-400.

Минобороны РФ сообщило в минувшем декабре, что новый дивизионный комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" заступит 12 января 2018 года на боевое дежурство в Севастополе. Весной 2017 года первый в Крыму дивизион С-400 был развернут в районе Феодосии.

Второй дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400, дислоцированный в Севастополе, в первую очередь будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной, сообщил РИА Новости в среду источник в силовых структурах полуострова.

"Мы знаем, что продолжается и провокационная деятельность на российско-украинской границе в районе Крыма, и, скажем так, диверсионная деятельность продолжается, в том числе – вскрытые факты за последние месяцы этой диверсионной деятельности, которые хорошо известны. Поэтому, безусловно, принятие российской стороной всех необходимых мер по обеспечению своей безопасности не должно восприниматься как угроза кому-то, а должно восприниматься как именно обеспечение собственной безопасности, на что, естественно, у российской стороны есть полное суверенное право", – заявил Песков журналистам.

Развертывание в Крыму второго дивизиона зенитно-ракетного комплекса С-400 является предупреждением "горячим головам" на Украине, считает заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей, депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек. Своим мнением он поделился с радио Sputnik

"Украинских ястребов войны крымские зенитчики посадили на цепь, то есть взлететь могут – но недалеко, ровно до крымской границы. И желательно без провокаций, чтобы величественный полет не превратился в неприглядное падение с последующими завываниями про русское коварство. Мы вас предупредили – именно такой негласный посыл отправляет командование ПВО Крыма по ту сторону Чонгарского перешейка. Крым прикрывался и до этого феодосийским дивизионом, но захождение американских кораблей с крылатыми ракетами и испытание пусть еще и неприглядных новых украинских ракет заставили поставить дублирующую точку ПВО в Севастополе, чтобы в случае чего, что называется, "пальнули по-ковбойски" в разные стороны", – отметил Руслан Бальбек.

Он также обратил внимание на публикации в украинской прессе по поводу "уязвимости" строящегося Крымского моста перед возможными атаками с воздуха.

"Крымский мост остается по-прежнему недосягаемой, но желанной целью будущих ракетных войск Украины. Именно поэтому покрытие ПВО полуострова должно быть непроницаемое и быстро реагирующее, чтобы любая ракета, полетит ли она с моря или суши в сторону Крымского моста, проходила два заслона С-400. Хотя, как показывает практика, и первый заслон этой системы никто не проходил", – заключил Руслан Бальбек.

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