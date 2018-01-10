Мнение: переименование в США площади у посольства РФ — "мелкая пакость"

В США одобрили законопроект о переименовании площади у посольства России в Вашингтоне в площадь Бориса Немцова. Политолог Александр Коньков в эфире радио Sputnik отметил, что данное решение имеет "политическое звучание".

Городской совет Вашингтона во вторник единогласно одобрил законопроект о переименовании площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова, свидетельствуют итоги голосования.

В ходе заседания члены совета отметили, что "это символическое признание памяти Бориса Немцова". Они также подчеркнули, что этот шаг "символизирует приверженность города демократии". В городском совете выразили надежду, что табличка с названием площади Бориса Немцова появится до годовщины его гибели (до 28 февраля).

Первоначально предложение назвать одну из улиц Вашингтона именем Немцова было выдвинуто в 2016 году сенатором-республиканцем от штата Флорида Марком Рубио. Сообщалось, что в случае одобрения инициативы городским советом российское посольство в США получит адрес "Борис Немцов Плаза, дом 1".

В ходе первых слушаний этого вопроса в городском совете в декабре 2017 года представитель профильного управления вашингтонского правительства отмечал, что адреса на этом участке Висконсин-авеню меняться не будут. Это, в частности, означает, что российское посольство по-прежнему будет находиться по адресу "Висконсин-авеню, дом 2650".

В Госдуме России переименование площади перед посольством России в Вашингтоне в площадь Бориса Немцова назвали грубым и жестким решением, сделанным в пику Москве.

Политолог Александр Коньков в эфире радио Sputnik предположил, какие цели преследуют США.

"Я думаю, что это, безусловно, политический выпад со стороны тех кругов, которые заинтересованы в дальнейшем ухудшении российско-американских отношений. Конечно, нужно отметить, что ничего такого предосудительного и плохого ни в переименовании, ни в самой фигуре Бориса Немцова нет. Другое дело, что это имеет отношение именно применительно к российскому "присутствию" в США, американцы подчеркивают желание каким-то образом омрачить, отяготить и так уже имеющиеся проблемы", — сказал Александр Коньков.

По его мнению, в целом переименование площади в Вашингтоне выглядит как "символическая пакость".

"То есть у этого решения, безусловно, политическое звучание, другое дело, что выглядит это как мелкая пакость и имеет символическое значение, потому что не несет дополнительных фактических сложностей для отношений, которые у России и США еще сохраняются. Но конечно, даже эта символическая пакость не может остаться без ответа, нужно будет на это отреагировать. Хотя я думаю, что опускаться до уровня симметричного ответа мы не будем. Скорее всего, реакция будет носить какой-то асимметричный характер", — считает политолог.

Российский оппозиционный политик Борис Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать — интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики "ВКонтакте" и Facebook. Присоединяйтесь!