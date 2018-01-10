"Гарантия контроля". Эксперт об усилении дивизиона С-400 в Крыму

Развертывание нового дивизиона С-400 в Крыму в эфире радио Sputnik прокомментировал директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин.

Новый, второй дивизион зенитно-ракетного комплекса С-400, дислоцированный в Севастополе, в первую очередь будет контролировать воздушное пространство над Чонгаром и Армянском на границе с Украиной, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах полуострова.

Минобороны России сообщило в минувшем декабре, что новый дивизионный комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф" заступит 12 января 2018 года на боевое дежурство в Крыму, в Севастополе. Весной 2017 года первый дивизион С-400 был развернут в районе Феодосии.

"Задача второго дивизиона комплекса С-400 – вовремя обнаружить и при необходимости уничтожить представляющие угрозы для Крыма воздушные объекты со стороны Украины", – сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что Украина усиливает агрессивную риторику в отношении Крыма и проводит испытания крылатых ракет.

"Эти испытания украинских ракет представляют опасность для полуострова, так как траектория их полета практически непредсказуема. Во избежание "случайностей", в Крыму формируется эшелонированная система противовоздушной обороны, и задачи дивизиона С-400 под Севастополем состоят в том, чтобы подобные угрозы ликвидировать на дальних дистанциях", – отметил собеседник агентства.

В эфире радио Sputnik директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук, политолог Алексей Подберезкин отметил, что отныне все пространство над Черным морем будет контролироваться силами воздушно-космической обороны России.

"Учитывая, что развернуто уже два дивизиона С-400, мы можем говорить, что все пространство над Черным морем будет контролироваться силами воздушно-космической обороны России. Все направлено против высокотехнологичных эффективных средств воздушно-космического нападения: самолетов радиолокационной разведки, баллистических ракет средней и малой дальности, ударной авиация и тому подобного. Размещение этих дивизионов фактически означает, что завершается развертывание средств воздушно-космической обороны по всему периметру России. Учитывая, что современная война – это, прежде всего, война с использованием средств воздушно-космического нападения, С-400 – это тот универсальный комплекс, который позволяет защититься от всех типов нападения, даже от средств, находящихся в ближнем космосе. Хочу отметить, что самое опасное для России стратегическое направление – юго-западное, на котором велика возможность неприятных для нас моментов, например, провокаций в акватории Черного моря. Размещение этого комплекса гарантирует, что все воздушное пространство и морская поверхность будут под контролем", – сказал Алексей Подберезкин.

С-400 "Триумф" – новейшая зенитная ракетная система большой дальности. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, а также может применяться против наземных объектов. Дальность ее действия достигает 400 километров, данная ЗРС способна уничтожать цели на высоте до 30 километров.

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