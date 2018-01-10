"Нестабильное равновесие". Эксперт прокомментировал ситуацию в Идлибе

Послы России и Ирана вызваны в МИД Турции из-за ситуации в сирийском Идлибе. Эксперт Владимир Фитин в эфире радио Sputnik отметил, что именно в этой провинции сконцентрировано наибольшее число группировок, противостоящих армии САР.

Министерство иностранных дел Турции вызвало российского и турецкого послов, чтобы выразить протест после поступления информации о нарушении правительственными силами в Сирии границы зоны деэскалации в Идлибе, сообщила газета Daily Sabah со ссылкой на внешнеполитическое ведомство.

По информации издания, турецкие власти намерены попросить у дипломатов двух государств призвать Дамаск прекратить нарушения границ зоны деэскалации.

Ранее глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу обвинил сирийскую армию в обстреле умеренной оппозиции в провинции Идлиб. По его словам, правительственные силы наносят удар по оппозиции под предлогом борьбы с террористическими группировками. Турецкий дипломат выразил мнение, что это может помешать политическому урегулированию сирийского конфликта.

В провинции Идлиб влияние поделено между несколькими радикальными группировками, среди которых террористическая организация "Джебхат ан-Нусра"*.

На данный момент в Сирии существуют четыре зоны деэскалации: одна в Идлибе, куда входит, в том числе, часть провинции Хама, вторая – к северу от города Хомс, третья – в районе Восточной Гуты в пригороде Дамаска и четвертая – в провинции Дераа на границе Сирии с Иорданией.

Решение о создании таких зон было принято в середине сентября прошлого года. Мониторинг ситуации в Идлибе ведут силы Ирана, России и Турции, а в остальных зонах – российская военная полиция.

Зоны созданы для предотвращения инцидентов и боевых столкновений между сирийской армией и формированиями вооруженной оппозиции.

В эфире радио Sputnik эксперт РИСИ Владимир Фитин отметил, что именно в Идлибе сконцентрировано наибольшее число группировок, которые противостояли сирийской армии.

"Ситуация в Идлибе продолжает оставаться достаточно сложной, там сконцентрировано наибольшее число группировок, которые противостояли армии САР. В том числе, там и недобитые силы "Джебхат ан-Нусры"* и, разумеется, группировки, которые поддерживали в свое время Турция, Саудовская Аравия, Катар. Все время из этой зоны боевики делают вылазки, происходят вооруженные столкновения с сирийской армией. Сложно провести границы между тем, кто нарушает это перемирие: реальные террористические группировки или так называемая оппозиция, приемлемая с точки зрения, допустим, Турции. Поэтому сейчас, очевидно, сирийская армия задела интересы группировок, которые поддерживает Турция. Но данная ситуация нестабильного равновесия будет продолжаться и дальше. Главное, чтобы эти столкновения не помешали началу мирного переговорного процесса – Конгрессу национального диалога, который пройдет в конце января в Сочи", – сказал Владимир Фитин.

*Террористическая группировка, запрещена в России

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