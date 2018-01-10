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Мнение об атаке на базу Хмеймим: хотели нанести ущерб, но дали новый опыт

09:5210.01.2018
(обновлено: 11:12 10.01.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкАвиабаза Хмеймим в СирииАвиабаза Хмеймим в Сирии
© РИА Новости / Максим Блинов
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В Минобороны назвали район запуска дронов, атаковавших российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik предположил, чем могла быть вызвана эта атака.

Дроны, атаковавшие российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, вылетели из района на юго-западе зоны деэскалации "Идлиб", который находится под контролем "умеренной" оппозиции, пишет газета "Красная звезда", официальный печатный орган Минобороны России.

Беспилотник террористов, использовавшийся при попытке атаки на военные базы в Хмеймиме и Тартусе
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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"Было установлено, что запуск дронов осуществлялся из района населенного пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации "Идлиб", контролируемого вооруженными формированиями так называемой "умеренной" оппозиции", — говорится в сообщении.

Российское военное ведомство направило письма начальнику генштаба турецких вооруженных сил генералу Акару Хулуси и руководителю Национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану с призывом пресечь подобные атаки в будущем.

"В документах указывается на необходимость выполнения Анкарой взятых на себя обязательств по обеспечению соблюдения режима прекращения боевых действий подконтрольными вооруженными формированиями и активизации работы по выставлению наблюдательных постов в зоне деэскалации "Идлиб" с целью пресечения подобных атак ударных БПЛА по любым объектам", — отмечается в сообщении.

Беспилотник террористов, использовавшийся при попытке атаки на военные базы в Хмеймиме и Тартусе
© РИА Новости / Минобороны РФ
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В ночь на 6 января террористы предприняли попытку атаки российской авиабазы Хмеймим в Сирии с помощью ударных беспилотников. Однако, как сообщили в Минобороны, планы боевиков были сорваны: российские средства ПВО смогли выявить "13 малоразмерных воздушных целей неизвестной принадлежности, приближавшихся к российским военным объектам" на значительной дистанции.

В эфире радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько предположил, чем могла быть вызвана эта атака.

"Слова "умеренная оппозиция" никого не должны вводить в заблуждение. Никакая она не умеренная, это такие же враги сирийского государства, законного президента Сирии Башара Асада и России, по большому счету, как и запрещенная в России группировка ИГ*. В данной ситуации совершенно очевидно, что на фоне успехов сирийской армии эта самая "оппозиция" активизировалась и решила нанести хоть какой-нибудь ущерб российской армии. Но ввиду того, что нанести этот ущерб очень сложно, применили беспилотники. Для нас, по-моему, это только плюс, в том смысле, что у нас теперь будет опыт борьбы с нападениями, которые осуществляются подобным образом", — сказал Богдан Безпалько.

Ранее Минобороны сообщило об американском разведывательном самолете, который, по информации российских военных, следил за атакой беспилотников на Хмеймим – американский "Посейдон" больше четырех часов кружил над Средиземным морем между Хмеймимом и Тартусом. Военные сочли появление разведывательного самолета в регионе "странным совпадением".

По мнению Богдана Безпалько, это доказывает, что  к атакам беспилотников причастны американцы.

"То, что там барражировал разведывательный самолет, говорит о том, что каким-то образом к этим группировкам причастны американцы, что они им поставляли информацию, что они, возможно, говорили им о том, каким образом лучше спланировать или осуществить операцию с беспилотниками. Тем более что американцы тоже присутствуют на территории Сирии, они присутствуют там без приглашения в районе города Эт-Танф – там находится американский военный объект, который, несмотря на протесты Сирии, по-прежнему рассматривается американцами как один из опорных пунктов их присутствия в Сирии", — отметил Богдан Безпалько.

*Террористическая организация, запрещена в России

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!

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