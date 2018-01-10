В Минобороны назвали район запуска дронов, атаковавших российскую авиабазу Хмеймим в Сирии. Политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik предположил, чем могла быть вызвана эта атака.

Дроны, атаковавшие российскую авиабазу Хмеймим в Сирии, вылетели из района на юго-западе зоны деэскалации "Идлиб", который находится под контролем "умеренной" оппозиции, пишет газета "Красная звезда", официальный печатный орган Минобороны России.

"Было установлено, что запуск дронов осуществлялся из района населенного пункта Муаззара, расположенного в юго-западной части зоны деэскалации "Идлиб", контролируемого вооруженными формированиями так называемой "умеренной" оппозиции", — говорится в сообщении.

Российское военное ведомство направило письма начальнику генштаба турецких вооруженных сил генералу Акару Хулуси и руководителю Национальной разведывательной организации страны Хакану Фидану с призывом пресечь подобные атаки в будущем.

"В документах указывается на необходимость выполнения Анкарой взятых на себя обязательств по обеспечению соблюдения режима прекращения боевых действий подконтрольными вооруженными формированиями и активизации работы по выставлению наблюдательных постов в зоне деэскалации "Идлиб" с целью пресечения подобных атак ударных БПЛА по любым объектам", — отмечается в сообщении.

В ночь на 6 января террористы предприняли попытку атаки российской авиабазы Хмеймим в Сирии с помощью ударных беспилотников. Однако, как сообщили в Минобороны, планы боевиков были сорваны: российские средства ПВО смогли выявить "13 малоразмерных воздушных целей неизвестной принадлежности, приближавшихся к российским военным объектам" на значительной дистанции.

В эфире радио Sputnik член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько предположил, чем могла быть вызвана эта атака.

"Слова "умеренная оппозиция" никого не должны вводить в заблуждение. Никакая она не умеренная, это такие же враги сирийского государства, законного президента Сирии Башара Асада и России, по большому счету, как и запрещенная в России группировка ИГ*. В данной ситуации совершенно очевидно, что на фоне успехов сирийской армии эта самая "оппозиция" активизировалась и решила нанести хоть какой-нибудь ущерб российской армии. Но ввиду того, что нанести этот ущерб очень сложно, применили беспилотники. Для нас, по-моему, это только плюс, в том смысле, что у нас теперь будет опыт борьбы с нападениями, которые осуществляются подобным образом", — сказал Богдан Безпалько.

Ранее Минобороны сообщило об американском разведывательном самолете, который, по информации российских военных, следил за атакой беспилотников на Хмеймим – американский "Посейдон" больше четырех часов кружил над Средиземным морем между Хмеймимом и Тартусом. Военные сочли появление разведывательного самолета в регионе "странным совпадением".

По мнению Богдана Безпалько, это доказывает, что к атакам беспилотников причастны американцы.

"То, что там барражировал разведывательный самолет, говорит о том, что каким-то образом к этим группировкам причастны американцы, что они им поставляли информацию, что они, возможно, говорили им о том, каким образом лучше спланировать или осуществить операцию с беспилотниками. Тем более что американцы тоже присутствуют на территории Сирии, они присутствуют там без приглашения в районе города Эт-Танф – там находится американский военный объект, который, несмотря на протесты Сирии, по-прежнему рассматривается американцами как один из опорных пунктов их присутствия в Сирии", — отметил Богдан Безпалько.

*Террористическая организация, запрещена в России

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