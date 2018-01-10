Военный эксперт: США уклоняются от создания безъядерного мира

США для сдерживания России создают новую ядерную боеголовку, сообщили СМИ. Военный эксперт Владимир Козин в эфире радио Sputnik рассказал об особенностях разрабатываемого оружия.

Американские власти намерены ослабить ограничения на использование ядерного оружия и разработать новую ядерную боеголовку с зарядом малой мощности, сообщает The Guardian со ссылкой на бывшего старшего директора Совета национальной безопасности по контролю над вооружениями и нераспространению Джона Вулфстала.

По его словам, Пентагон разработал новый обзор ядерной политики, в соответствии с которым американские модифицированные баллистические ракеты подводного базирования Trident D5 будут оснащены такими боеголовками. Он подчеркнул, что такие действия США направлены на сдерживание России от применения ядерных боеголовок тактического назначения в случае возникновения конфликта в Восточной Европе.

Новая ядерная политика США, отметил Вулфстал, является более воинственной в сравнении с ядерной политикой, которая была характерна для администрации предыдущего президента Барака Обамы.

Вулфстал констатировал, что Пентагон в новом обзоре расширил перечень условий, при которых США применят ядерный удар по противнику. В частности, к ним относится ответ на неядерную атаку, повлекшую большое количество жертв, или на атаку объектов жизнеобеспечения населения, управления и контроля над ядерным вооружением.

По его словам, обзор будет официально опубликован в конце января.

В эфире радио Sputnik профессор Академии военных наук РФ, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин рассказал об особенностях разрабатываемого оружия.

"Это не информационный вброс с целью устрашения, поскольку у США уже создана, и неоднократно была испытана совершенно новая авиабомба свободного падения B61-12, которая имеет несколько видов ядерных боезарядов. Максимальный – 500 килотонн, самый малый – 0,3 килотонны. Для сравнения: бомба, сброшенная на Хиросиму, имела мощность 15 килотонн. Причем, американцы считают, что ядерное оружие такой малой мощности позволит им применять такой вид ядерного оружия в различных региональных конфликтах, чтобы иметь как можно меньшее поле радиоактивного заражения местности. То есть под это еще пытаются подверстать какие-то "гуманитарные", "этические" нормы поведения. Но если заряды малой мощности, которые относятся в основном к тактическому ядерному оружию, загружать на стратегические тяжелые бомбардировщики, они принимают характер стратегического ядерного оружия, поскольку могут доставляться на гораздо большее расстояние",- сказал Владимир Козин.

По его мнению, американская ядерная стратегия в обозримом будущем претерпит заметные изменения.

"К сожалению, новый американский президент в плане ядерной стратегии и обновления ядерного арсенала идет гораздо дальше, чем все его предшественники. Достаточно сказать, что в ближайшее десятилетие Трамп запланировал израсходовать на модернизацию существующего ядерного арсенала 400 миллиардов долларов, а в ближайшие тридцать лет называется астрономическая сумма – 1 триллион 200 миллиардов долларов. Ни одно государство, которое имеет ядерное оружие, не в состоянии выделять столько средств на создание и обновление ядерного арсенала. С 2025-2026 годов в США начнут создавать новую стратегическую ядерную триаду, которая заменит традиционную ядерную триаду, состоящую из межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжелых стратегических бомбардировщиков. Таким образом Трамп пытается осуществить свое историческое предвыборное обещание сделать Америку ядерной державой номер один. Этим объясняется и линия США, которые уклоняются от создания безъядерного мира", — отметил Владимир Козин.

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