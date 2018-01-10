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Мнение: США не смогут повлиять на выборы в России, даже если очень захотят

08:4810.01.2018
(обновлено: 10:54 10.01.2018)
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© AFP 2017 / Chris KleponisЗдание посольства России в США, ВашингтонЗдание посольства России в США, Вашингтон
© AFP 2017 / Chris Kleponis
Посольство РФ в США назвало неприемлемыми заявления Вашингтона по выборам-2018. Профессор Александр Гусев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Вашингтону не удастся повлиять на выборный процесс в России, несмотря на все старания.

Российское посольство назвало необоснованными и неприемлемыми заявления США в связи с отказами в регистрации кандидатов в президенты России.

Алексей Навальный на заседании Центральной избирательной комиссии РФ
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Мнение: выдвижение Навального – заготовленная "под заявления Госдепа" акция
"В этой связи хотели бы остудить "горячие головы" в Америке: требования о допуске кого-либо к выборам в России и другие подобные лицемерные попытки оказать давление на российские власти неприемлемы и рассматриваются как прямое вмешательство во внутренние дела нашего государства", — написали представители дипломатического ведомства в Twitter.

Также дипмиссия выразила надежду, что США не станут препятствовать находящимся на территории Соединенных Штатов российским гражданам "в реализации их избирательного права".

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что представитель Госдепа Клэй Ноэл заявил об обеспокоенности в связи с применением российскими властями строгих мер по отношению к "независимым голосам". Захарова назвала реакцию Госдепа США вмешательством как в процесс выборов, так и внутренние дела России.

Ранее Центризбирком России принял решение "отказать в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Алексея Анатольевича Навального и его уполномоченных представителей, в связи с отсутствием у кандидата пассивного избирательного права". Верховный суд России 6 января оставил решение ЦИК в силе, несмотря на жалобу Навального.

Северное крныло Белого дома освещеное красными, белыми и синими огнями
© AFP 2017 / Alex Brandon
"Инструмент давления на общество". Политолог о новых санкциях США против РФ
Согласно российскому закону, осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого преступления может стать главой государства только спустя десять лет со дня снятия или погашения судимости. Кировский областной суд ранее подтвердил пятилетний условный срок Навальному по делу о растрате более 16 млн рублей компании "Кировлес".

В эфире радио Sputnik директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев высказал мнение, что США не удастся повлиять на выборный процесс в России, несмотря на все старания.

"США все время говорили о "вмешательстве России" во всевозможные выборы, русофобия продолжается. Сейчас речь идет о тех кандидатах, которым отказали в регистрации. Но это наше внутреннее дело, основанное на законодательстве РФ – допускать кого-то к выборам или не допускать. Поэтому комментировать это, тем более из США, у которых, честно говоря, рыльце и без того в пушку, мне кажется, совершенно не дело. Выборы президента РФ пройдут в четко обозначенное время в соответствии с российскими законами. Любое вмешательство – будь то Совет Европы, ПА Совета Европы, какая-либо страна – для нас это не очень важно, потому что выборы президента РФ проходят по законам нашей страны. Повлиять как-либо ни США, ни их сателлиты в Европе не смогут, даже если очень захотят", — сказал Александр Гусев.

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Полина Хора
США могут повлиять на российские выборы. Любой кандидат за которого они впишутся автоматически становится "крапленой картой" для россиян
08:54
10.01.2018
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