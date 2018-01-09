Политолог: тенденции в торговле с ЕС для Украины – "не очень-то радужные"

Попытка Киева заменить российский рынок ЗСТ с Евросоюзом провалилась, считает лидер движения "Украинский выбор – право народа" Виктор Медведчук. Нынешние тенденции в торговле Украины с ЕС в эфире радио Sputnik прокомментировал политолог Денис Денисов.

Попытка властей Украины заменить российский рынок зоной свободной торговли (ЗСТ) с ЕС провалилась, считает лидер общественного движения "Украинский выбор – право народа", представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктор Медведчук.

"По данным НБУ (Национального банка Украины, – ред.), в январе – ноябре 2017 года Украина нарастила товарооборот с РФ на 28,6%, а с ЕС – на 27,6%… Через четыре года еврореформ, на фоне миллиардных убытков и сотен сорванных контрактов, стало очевидно: российский рынок, российские инвестиции, совместная кооперация были, есть и будут стратегически важными для украинской экономики", – написал Медведчук в Facebook.

По его словам, попытка заменить их зоной свободной торговли с ЕС провалилась. "Логика экономических процессов возобладала над абсурдностью политики евроинтеграторов", – добавил Медведчук.

На Украине с 1 января 2016 вступил в силу режим зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕС. В сложившихся обстоятельствах РФ вынуждена была принять меры, нивелирующие возникающие для ее экономики риски и приостановила в отношении Украины действие договора о ЗСТ.

Политолог Денис Денисов в эфире радио Sputnik отметил, что развитие ситуации с зоной свободной торговли между Украиной и ЕС не стало неожиданностью.

"Еще в 2013 году ведущие экономисты Украины, изучив проект соглашения о зоне свободной торговли в рамках ассоциации с ЕС, пришли к выводу, что необходимо отложить подписание данного соглашения по причине того, что у него фактически выгодополучатель один – Европейский союз. Вот сейчас только и остается, что констатировать эту ситуацию", – отметил Денис Денисов.

Он предположил, что торговый баланс Украины в рамках ЗСТ с Евросоюзом и в дальнейшем не станет более выгодным для украинской стороны.

"Тенденции, которые мы можем наблюдать, не очень-то радужные для Украины. Чтобы наращивать те или иные поставки в ЕС, Киеву нужно договариваться. Но европейские партнеры по целому ряду позиций категорически не готовы договариваться, а наоборот, требуют дальнейших уступок со стороны Украины. Это касается, например, таких позиций, как поставки леса, необработанного сырья и многого другого", – сказал Денис Денисов.

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