Эксперт: военные моряки России решили "рвануть к запредельному"

Водолазы-спасатели ВМФ России приступили к глубоководным тренировкам, в ходе которых будут погружаться на глубину более 400 метров. Военный историк Сергей Ченнык в эфире радио Sputnik отметил, что, по сути, речь идет о новой военной специальности.

Водолазы аварийно-спасательного отряда Военно-морского флота России приступили к глубоководным тренировкам, в ходе которых будут погружаться на глубину более 400 метров.

Как сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, "НИИ спасания и подводных технологий совместно с экспедиционным аварийно-спасательным отрядом ВМФ приступил к подготовке водолазов-спасателей к погружению на глубины свыше 400 метров".

Первый этап тренировок будет проходить на базе научно-исследовательского института в городе Ломоносове (Санкт-Петербург). В ходе второго этапа военные с помощью глубоководного спасательного комплекта будут погружаться с борта спасательного судна "Игорь Белоусов".

В Минобороны напомнили, что осенью 2017 года водолазы-спасатели уже погружались на 317 метров.

Военный историк, главный редактор военно-исторического журнала "Military Крым", подполковник Сергей Ченнык в эфире радио Sputnik отметил, что суть проекта – отработка спасательных операций на больших глубинах.

"Последние испытания показали, что Россия может самостоятельно вести подобные работы. Суть проекта – создавать глубоководные автономные станции, на которых может работать команда не менее 12 человек, которая сможет организовать беспрерывную посменную работу на том или ином объекте. Сейчас заканчиваются ходовые испытания спасательного судна "Игорь Белоусов", оно станет станцией для военнослужащих новой специальности – "акванавты". Наши решили сразу рвануть к запредельному. Отдельное подразделение даст возможность быть максимально независимыми, использовать технические возможности и наличие своего судна. Проект похож на орбитальную станцию, большое обитаемое сооружение на запредельных глубинах", – считает Сергей Ченнык.

По его мнению, у новой специальности – большое будущее.

"Взгляды России устремлены в море. В океанских глубинах хранятся залежи природных ископаемых, наши интересы в Северном Ледовитом океане никто не отменял. Кто быстрее освоит водные глубины – сможет доминировать на океанских просторах. Космос дал импульсы науке, подводный мир может дать импульс военному делу, медицине", – предположил Сергей Ченнык.

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