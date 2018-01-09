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"Грязная работа". Украинский политик об акциях радикалов против УПЦ МП

17:4309.01.2018
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© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкКиево-Печерская лавраКиево-Печерская лавра
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Радикалы на Украине угрожают новыми акциями против УПЦ Московского патриархата. В эфире радио Sputnik украинский политик Александр Голуб назвал происходящее отражением стратегии киевских властей.

Радикальная националистическая организация С14 намерена продолжить акции против Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), передает интернет-издание "Обозреватель"

Накануне около 30 человек в балаклавах заблокировали въезд в пещеры Киево-Печерской лавры. В С14 заявили, что их действия направлены "против ФСБ".

Киево-Печерская Лавра
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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По словам координатора организации Маркияна Яциняка, теперь акции С14 будут более масштабными и продолжительными – радикалы собираются устроить их не только у Киево-Печерской лавры, но и на других объектах.

"Но Лавра – главный "штаб", откуда они распространяют свои идеи "русского мира"", – добавил Яциняк.

В С14 требуют на государственном уровне обозначить, что "УПЦ МП – это филиал Русской православной церкви". "Киево-Печерская лавра должна быть украинской", – заявил Яциняк.

В эфире радио Sputnik депутат Верховной рады третьего-седьмого созывов, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб высказал мнение, что в ситуации с УПЦ МП радикалы из С14 отражают стремления украинской власти.

"С14 – это откровенно неонацистская организация, которая даже и не пытается скрывать ни своих взглядов, ни своих убеждений. В украинских СМИ всплывала информация о том, что эта организация достаточно тесным образом сотрудничает со Службой безопасности Украины, выполняя фактически за нее грязную работу по подавлению политического инакомыслия. Кроме того, именно С14 претендует на то, чтобы стать в Киеве "муниципальной полицией", которая должна будет следить за городским порядком. Я не случайно привожу эти факты. Мы имеем дело не просто с отдельными радикалами, речь идет о конкретной спланированной акции, которая отражает стратегию и стремления официальной государственной власти. Не случайно провокация в Лавре сошлась по времени с теми провокациями и атаками на УПЦ МП, которые прошли в Запорожье, в Чернигове, в Днепропетровске", – сказал Александр Голуб.

По его словам, идет целенаправленная атака на Украинскую православную церковь Московского патриархата.

"Есть смысл говорить о целенаправленном наступлении на Украинскую православную церковь. Это делается потому, что это одна из основных скреп, которая исторически, духовно и культурно соединяет русский и украинский народ. Сценарий, который вовсю реализуется на Украине, Украина – это анти-Россия, может быть реализован только тогда, когда все подобные скрепы будут разрушены. Недаром нападение со стороны украинской власти шло на русскую литературу, культуру, кинематограф. Сейчас взялись за Церковь. Мы имеем дело с целенаправленной государственной позицией, и в этом опасность таких структур как С14", – отметил украинский политик.     

Акция протеста радикалов у здания украинского филиала Сбербанка в Киеве. 10 апреля 2017
© РИА Новости / Стрингер
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Свобода в наручниках. Украинские радикалы взялись за веру
Ультранационалистическую организацию С14 связывают с партией "Свобода" Олега Тягнибока – в начале 2010-х она была ее молодежным крылом. Скандальную известность С14 получила после госпереворота в 2014 году. Ее члены участвуют в погромах и разгоняют митинги.

Сейчас на Украине действуют несколько церквей – УПЦ МП, непризнанные мировым православием УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь, а также Украинская греко-католическая церковь. 

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

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