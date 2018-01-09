"Грязная работа". Украинский политик об акциях радикалов против УПЦ МП

Радикальная националистическая организация С14 намерена продолжить акции против Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), передает интернет-издание "Обозреватель".
Накануне около 30 человек в балаклавах заблокировали въезд в пещеры Киево-Печерской лавры. В С14 заявили, что их действия направлены "против ФСБ".
"Но Лавра – главный "штаб", откуда они распространяют свои идеи "русского мира"", – добавил Яциняк.
В С14 требуют на государственном уровне обозначить, что "УПЦ МП – это филиал Русской православной церкви". "Киево-Печерская лавра должна быть украинской", – заявил Яциняк.
В эфире радио Sputnik депутат Верховной рады третьего-седьмого созывов, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб высказал мнение, что в ситуации с УПЦ МП радикалы из С14 отражают стремления украинской власти.
"С14 – это откровенно неонацистская организация, которая даже и не пытается скрывать ни своих взглядов, ни своих убеждений. В украинских СМИ всплывала информация о том, что эта организация достаточно тесным образом сотрудничает со Службой безопасности Украины, выполняя фактически за нее грязную работу по подавлению политического инакомыслия. Кроме того, именно С14 претендует на то, чтобы стать в Киеве "муниципальной полицией", которая должна будет следить за городским порядком. Я не случайно привожу эти факты. Мы имеем дело не просто с отдельными радикалами, речь идет о конкретной спланированной акции, которая отражает стратегию и стремления официальной государственной власти. Не случайно провокация в Лавре сошлась по времени с теми провокациями и атаками на УПЦ МП, которые прошли в Запорожье, в Чернигове, в Днепропетровске", – сказал Александр Голуб.
По его словам, идет целенаправленная атака на Украинскую православную церковь Московского патриархата.
"Есть смысл говорить о целенаправленном наступлении на Украинскую православную церковь. Это делается потому, что это одна из основных скреп, которая исторически, духовно и культурно соединяет русский и украинский народ. Сценарий, который вовсю реализуется на Украине, Украина – это анти-Россия, может быть реализован только тогда, когда все подобные скрепы будут разрушены. Недаром нападение со стороны украинской власти шло на русскую литературу, культуру, кинематограф. Сейчас взялись за Церковь. Мы имеем дело с целенаправленной государственной позицией, и в этом опасность таких структур как С14", – отметил украинский политик.
Сейчас на Украине действуют несколько церквей – УПЦ МП, непризнанные мировым православием УПЦ Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь, а также Украинская греко-католическая церковь.
У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".
Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!