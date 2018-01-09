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Эксперт: самые "отчаянные" польские министры оказались за бортом политики

16:5609.01.2018
(обновлено: 17:00 09.01.2018)
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© AFP 2017 / John ThysПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибывает на встречу группы «Вышеградская четверка» в Брюсселе. 14 декабря 2017Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий прибывает на встречу группы «Вышеградская четверка» в Брюсселе. 14 декабря 2017
© AFP 2017 / John Thys
В Польше сменили значительную часть кабмина, в том числе назначены новые главы МИД и Минобороны. Эксперт Юрий Борисенок в эфире радио Sputnik предположил, как данные перестановки повлияют на ситуацию в стране и на отношения Варшавы с ЕС

Связанные флаги Евросоюза и Польши
© AP Photo / Gregor Fischer/ dpa
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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, занявший эту должность в декабре минувшего года, принял решение о смене значительной части кабмина страны: четыре министра лишились своих должностей, два ведомства, которыми руководил премьер, получили новых шефов.

Слухи об изменениях в составе нового польского кабмина ходили последний месяц. Прошлое правительство, которое возглавляла Беата Шидло, ушло в отставку в декабре, кресло премьера по предложению президента Польши Анджея Дуды занял Моравецкий. Однако сразу же вносить изменения в состав кабмина он не стал: правительство принесло присягу в том же составе, Шидло заняла пост вице-премьера.

О серьезных изменениях в польском кабмине стало известно во вторник. Как передает корреспондент РИА Новости, днем в президентском дворце в Варшаве состоялась торжественная церемония принесения присяги новыми министрами. 

Назначенный президентом Польши премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время присяги. 11 декабря 2017
© REUTERS / Agencja Gazeta/Slawomir Kaminski
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В частности, ключевыми стали отставки главы Минобороны Антони Мачеревича и министра иностранных дел Витольда Ващиковского. Министром обороны стал Мариуш Блащак, до этого возглавлявший МВД. Вакантную должность главы министерства внутренних дел занял Йоахим Бруджиньский – вице-спикер сейма. Ващиковского сменил Яцек Чапутович, до этого занимавший пост замгоссекретаря в МВД.

По словам доцента кафедры истории южных и западных славян Исторического факультета МГУ Юрия Борисенка, министры, покинувшие свои посты, не пользовались в Польше популярностью.

"Смена состава кабинета министров достаточно масштабная. При этом свои посты покинули самые непопулярные в Польше министры. Среди них министр обороны Антоний Мачеревич, его заменил бывший министр внутренних дел Мариуш Блащак. Ушел шеф польской дипломатии Витольд Ващиковский, его заменил Яцек Чапутович, который в отличие от экстравагантного и энергичного Ващиковского имеет за спиной целый ряд теоретических работ о том, как нужно вести дипломатические процессы. Поэтому, я думаю, (Ващиковского – ред.) заменили на априори более спокойного человека, чем непредсказуемый Ващиковский. Ушел со своего поста скандальный польский министр Ян Шишко. Кроме того, ушел со своего поста самый титулованный министр, представитель княжеского рода Константы Радзивилл, занимавший пост министра здравоохранения. То есть самые отчаянные польские министры сейчас оказались за бортом официальной политики", – сказал Юрий Борисенок в эфире радио Sputnik.

При этом он сделал свой прогноз, как новый польский кабмин может повлиять на отношения Варшавы и ЕС, которые в последнее время переживают непростой период. 

"Таким образом, можно ожидать, что новый кабинет министров будет каким-то образом пытаться сгладить те противоречия, которые старое польское правительство оставило после себя, особенно в отношениях с Евросоюзом. И такой перепалки, которая часто царила между официальной Варшавой и структурами Евросоюза, будет меньше, и будет больше шансов как-то сгладить противоречия", – считает Юрий Борисенок.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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chayser011
Видать пшеков прижало!!!
17:37
09.01.2018
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