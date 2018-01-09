Экс-депутат Рады рассказал, почему Порошенко не нужны миротворцы в Донбассе

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко высказал мнение, что миротворческая миссия не будет размещена в Донбассе в ближайшее время. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik предположил, что может стоять за этими словами.

Постпред Украины при ООН Владимир Ельченко заявил, что, по его мнению, миротворческая миссия не будет размещена в Донбассе в ближайшее время. Об этом он сказал в интервью "Европейской правде"

"Такой прогресс намечался, был определенный оптимизм еще в начале сентября, после того как этим вопросом стал заниматься только что назначенный спецпредставитель США Курт Волкер", — заявил Ельченко.

По его словам, "после трех-четырех встреч американская сторона убедилась, что Россия отвергает все условия, важные не только для Украины и США, но и для партнеров по нормандскому формату и членов Совета Безопасности ООН".

"Россия отвергла практически все важные положения и вернулась к своей идее о странной операции, где миротворцы ООН охраняли бы наблюдателей ОБСЕ", — заявил он.

Также Ельченко отметил, что в связи с этим "в ближайшее время подвижек в этом вопросе не будет".

Украинский политик и правозащитник, экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, что может стоять за этим заявлением Владимира Ельченко.

"Порошенко нужно сохранить власть. Ему не нужен Донбасс ни как территория, которую надо восстанавливать, ни как люди, которые его ненавидят и никогда не будут за него голосовать. Поэтому ему нужно "заморозить" конфликт, чтобы постоянно обращаться к этой теме, выпрашивать каких-то денег, вечно искать поддержку и так далее", — полагает Владимир Олейник.

По его мнению, при нынешней украинской власти проблема Донбасса не сможет найти своего решения.

"Мое мнение: это тупик. Мы все дальше заходим в ту ситуацию, когда решений не существует. Самое простое решение — это смена власти в Украине и прямые переговоры со своими соотечественниками. Недавний обмен пленными еще раз показал, что граждане Украины воюют в Донбассе с гражданами Украины. Обмен между конфликтующими сторонами был — граждан Украины на граждан Украины… В Украине сегодня гражданская война. Поэтому нужны прямые переговоры. Неспособны решить эту задачу — уйдите. Придут другие и решат эту проблему в один день", — сказал Владимир Олейник.

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