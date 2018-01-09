Эксперт: денуклеаризация – это не проблема межкорейских отношений

Южная Корея предложила КНДР как можно скорее возобновить переговоры по мирному урегулированию. Эксперт Евгений Ким в эфире радио Sputnik отметил, что решение вопросов денуклеаризации Корейского полуострова будут зависеть от позиции США.

Южная Корея предложила КНДР как можно скорее возобновить переговоры по мирному урегулированию, в том числе денуклеаризации Корейского полуострова, сообщило информационное агентство Рёнхап с межкорейских переговоров на высоком уровне.

"Мы предложили северокорейской стороне переговоры военных для предотвращения случайных столкновений, выразили позицию в том, что необходимо как можно скорее возобновить диалог по мирному урегулированию, в том числе по денуклеаризации", – приводит агентство слова южнокорейского представителя, заместителя министра по делам национального объединения Республики Корея Чхон Хэ Сона.

Он сообщил, что южнокорейская делегация также высказалась за прекращение Югом и Севером действий, которые нагнетают напряженность в двусторонних отношениях, и за сотрудничество на основе сосуществования.

Как отметил Чхон Хэ Сон, делегация КНДР призвала решать все проблемы путем переговоров и диалога.

С южной стороны делегацию возглавляет министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюн.

Переговоры на министерском уровне начаты во вторник, 9 января, для поиска путей улучшения отношений Юга и Севера и возможном участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане.

По мнению ведущего научного сотрудника Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгения Кима, диалог о денуклеаризации полуострова может быть эффективным только при изменении подходов США к союзничеству с Южной Кореей.

"Проблема денуклеаризации – это не проблема межкорейских отношений. Это проблема безопасности всего региона, и в большей части – проблема американо-южнокорейских отношений. От того, как американцы будут вести себя, будет зависеть и эта проблема. Тем более, если речь идет о возобновлении шестисторонних переговоров. На это северяне могут на определенном этапе согласиться. Но необходимо, чтобы это действительно было денуклеаризацией Корейского полуострова, а не денуклеаризацией КНДР. А в этом случае предусматривается, что в территориальные воды Южной Кореи не должны заходить корабли с ядерным оружием, а в воздушном пространстве не должны появляться стратегические бомбардировщики, которые могут нести ядерное оружие и ракеты с ядерными боеголовками. Но американцы уже договорились, что они на постоянной основе будут размещать на территории Южной Кореи стратегические виды вооружения", – сказал Евгений Ким в эфире радио Sputnik.

У радио Sputnik отличный паблик в Facebook, а для тех, кто предпочитает отечественное, — "ВКонтакте".

Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. И конечно, вас увлечет канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем!