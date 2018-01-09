РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

"Так устроен рынок". Эксперт о поставках газа с "Ямала СПГ" в США

14:2309.01.2018
(обновлено: 14:24 09.01.2018)
216370
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкЗавод по производству сжиженного газа Ямал СПГЗавод по производству сжиженного газа Ямал СПГ
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
СМИ рассказали о поставке первой партии газа с "Ямала СПГ" в США. Президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, что российский газ будет поставлен в Соединенные Штаты из британского порта.

В США доставят первую партию газа с "Ямала СПГ", пишет газета "Коммерсантъ"

Арктический танкер-газовоз Кристоф де Маржери (ледового класса Arc7), разработанный для проекта Ямал СПГ
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Эксперт о поставках газа из России в США: неожиданно, но объяснимо
По информации издания, перевозящий сжиженный природный газ танкер Gaselys французской компании Engie направляется из британского порта Айл-оф-Грейн в американский терминал Everett, расположенный возле Бостона. По словам собеседников газеты среди трейдеров, Gaselys транспортирует именно российский газ.

Танкер встал на загрузку в британском порту сразу после того, как в конце декабря там разгрузилось судно "Кристоф де Маржери" с первой партией российского СПГ.

Gaselys должен прибыть в США 22 января. 

Как пишет "Коммерсантъ", "такую странную сделку" решили заключить из-за роста цен на газ на восточном побережье США до беспрецедентных 6,3 тысячи долларов за тысячу кубометров. К увеличению цен привели экстремальные погодные условия, в частности снежный шторм.

Сначала "Новатэк" – акционер "Ямал СПГ" – планировал направить первую партию СПГ на азиатский рынок. Возможным покупателем называлась китайская CNPC. Потом глава российской компании Леонид Михельсон сказал, что партия поступит в адрес "дочки" компании – Novatek Gas & Power. Позднее сообщалось, что ее отгрузят трейдинговой "дочке" малайзийской Petronas.

Cтроительство газопровода Северный поток (Nord Stream)
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Эксперт: не думаю, что США удастся запретить "Северный поток-2"
"Факт, что конечным покупателем выступила Engie, объясняется тем, что у компании есть забронированные мощности по регазификации в терминале Everett на 6,9 млрд кубометров в год", – указывает "Коммерсантъ".

Президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что покупатели российского газа решили воспользоваться сложившейся ситуацией в США.

""Новатэк" продает газ тем, с кем договорился о продаже. А дальше оптовые покупатели могут как-то рационально распорядиться этим газом. Газ дошел до Великобритании, там его отгрузили и ждали. Сейчас холода в США, и я так понимаю, те, кто закупил газ, хотят воспользоваться этой ситуацией, то есть повышением цен на американском спотовом рынке. В целом морская транспортировка СПГ, конечно, дороже, чем транспортировка, скажем, нефти, но она вполне приемлема. Так устроен современный рынок – владельцы объемов (сжиженного газа – ред.) оптимизируют свои продажи, оптимизируют свои поступления. Это реальность", – сказал Владимир Фейгин.

Проект "Ямал СПГ" предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционерами выступают "Новатэк" (50,1%), французская Total (20%), китайские CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построят три технологические линии мощностью 5,5 млн тонн каждая и одну дополнительную на миллион. Производство СПГ на первой технологической линии началось в декабре 2017 года.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
Комментировать
Sergey L. Grigoryev
Рынок устроен не так. На реальном рынке имеет место быть внешняя политика правительств, способная как продвигать торговлю с конкретными государствами, так и сворачивать.
15:42
09.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Aieksandr Scerbina
"из-за роста цен на газ на восточном побережье США до беспрецедентных 6,3 тысячи долларов за тысячу кубометров."

РИА Новости ria.ru/radio_brief/20180109/1512293991.html

Ну за чем же писать такие глупости!?
Тем более, что в США обычно стоимость ТЭР указывается за MBTU, а не кубометры газа.
15:16
09.01.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена