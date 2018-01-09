"Так устроен рынок". Эксперт о поставках газа с "Ямала СПГ" в США

СМИ рассказали о поставке первой партии газа с "Ямала СПГ" в США. Президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин в эфире радио Sputnik обратил внимание на то, что российский газ будет поставлен в Соединенные Штаты из британского порта.

В США доставят первую партию газа с "Ямала СПГ", пишет газета "Коммерсантъ".

По информации издания, перевозящий сжиженный природный газ танкер Gaselys французской компании Engie направляется из британского порта Айл-оф-Грейн в американский терминал Everett, расположенный возле Бостона. По словам собеседников газеты среди трейдеров, Gaselys транспортирует именно российский газ.

Танкер встал на загрузку в британском порту сразу после того, как в конце декабря там разгрузилось судно "Кристоф де Маржери" с первой партией российского СПГ.

Gaselys должен прибыть в США 22 января.

Как пишет "Коммерсантъ", "такую странную сделку" решили заключить из-за роста цен на газ на восточном побережье США до беспрецедентных 6,3 тысячи долларов за тысячу кубометров. К увеличению цен привели экстремальные погодные условия, в частности снежный шторм.

Сначала "Новатэк" – акционер "Ямал СПГ" – планировал направить первую партию СПГ на азиатский рынок. Возможным покупателем называлась китайская CNPC. Потом глава российской компании Леонид Михельсон сказал, что партия поступит в адрес "дочки" компании – Novatek Gas & Power. Позднее сообщалось, что ее отгрузят трейдинговой "дочке" малайзийской Petronas.

"Факт, что конечным покупателем выступила Engie, объясняется тем, что у компании есть забронированные мощности по регазификации в терминале Everett на 6,9 млрд кубометров в год", – указывает "Коммерсантъ".

Президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что покупатели российского газа решили воспользоваться сложившейся ситуацией в США.

""Новатэк" продает газ тем, с кем договорился о продаже. А дальше оптовые покупатели могут как-то рационально распорядиться этим газом. Газ дошел до Великобритании, там его отгрузили и ждали. Сейчас холода в США, и я так понимаю, те, кто закупил газ, хотят воспользоваться этой ситуацией, то есть повышением цен на американском спотовом рынке. В целом морская транспортировка СПГ, конечно, дороже, чем транспортировка, скажем, нефти, но она вполне приемлема. Так устроен современный рынок – владельцы объемов (сжиженного газа – ред.) оптимизируют свои продажи, оптимизируют свои поступления. Это реальность", – сказал Владимир Фейгин.

Проект "Ямал СПГ" предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционерами выступают "Новатэк" (50,1%), французская Total (20%), китайские CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построят три технологические линии мощностью 5,5 млн тонн каждая и одну дополнительную на миллион. Производство СПГ на первой технологической линии началось в декабре 2017 года.