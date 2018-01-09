"Так устроен рынок". Эксперт о поставках газа с "Ямала СПГ" в США

В США доставят первую партию газа с "Ямала СПГ", пишет газета "Коммерсантъ".
Танкер встал на загрузку в британском порту сразу после того, как в конце декабря там разгрузилось судно "Кристоф де Маржери" с первой партией российского СПГ.
Gaselys должен прибыть в США 22 января.
Как пишет "Коммерсантъ", "такую странную сделку" решили заключить из-за роста цен на газ на восточном побережье США до беспрецедентных 6,3 тысячи долларов за тысячу кубометров. К увеличению цен привели экстремальные погодные условия, в частности снежный шторм.
Сначала "Новатэк" – акционер "Ямал СПГ" – планировал направить первую партию СПГ на азиатский рынок. Возможным покупателем называлась китайская CNPC. Потом глава российской компании Леонид Михельсон сказал, что партия поступит в адрес "дочки" компании – Novatek Gas & Power. Позднее сообщалось, что ее отгрузят трейдинговой "дочке" малайзийской Petronas.
Президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что покупатели российского газа решили воспользоваться сложившейся ситуацией в США.
""Новатэк" продает газ тем, с кем договорился о продаже. А дальше оптовые покупатели могут как-то рационально распорядиться этим газом. Газ дошел до Великобритании, там его отгрузили и ждали. Сейчас холода в США, и я так понимаю, те, кто закупил газ, хотят воспользоваться этой ситуацией, то есть повышением цен на американском спотовом рынке. В целом морская транспортировка СПГ, конечно, дороже, чем транспортировка, скажем, нефти, но она вполне приемлема. Так устроен современный рынок – владельцы объемов (сжиженного газа – ред.) оптимизируют свои продажи, оптимизируют свои поступления. Это реальность", – сказал Владимир Фейгин.
Проект "Ямал СПГ" предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционерами выступают "Новатэк" (50,1%), французская Total (20%), китайские CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта построят три технологические линии мощностью 5,5 млн тонн каждая и одну дополнительную на миллион. Производство СПГ на первой технологической линии началось в декабре 2017 года.