Военный политолог: в Сирии террористы применили новые методы атак

Беспилотник террористов, использовавшийся при попытке атаки на военные базы в Хмеймиме и Тартусе

Беспилотник террористов, использовавшийся при попытке атаки на военные базы в Хмеймиме и Тартусе

Террористы способны нанести удар в любой стране с помощью дронов, заявило Минобороны России. Военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik выразил мнение, что опыт РФ по отражению таких атак следует изучать другим государствам.

Террористы способны нанести удар в любой стране с помощью дронов. Об этом в понедельник заявило Минобороны России.

"Факт использования боевиками ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа свидетельствует о том, что боевикам переданы технологии, позволяющие проводить террористические акты с применением подобных БПЛА в любой стране", – подчеркивает ведомство.

Минобороны добавило, что аппараты, использованные террористами, могли быть получены только от страны, обладающей "высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств в назначенных координатах".

Попытка террористов атаковать российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии ударными беспилотниками была, как сообщили в Минобороны, сорвана в ночь на 6 января.

Ведомство уточнило, что в городе Тартус российские средства противовоздушной обороны на значительном удалении выявили "13 малоразмерных воздушных целей неизвестной принадлежности, приближавшихся к российским военным объектам".

По данным министерства, к базе "Хмеймим" приближались 10 дронов, еще три направлялись к пункту материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Управление над шестью из них было перехвачено, еще семь удалось уничтожить с помощью штатных зенитно-ракетных пушечных комплексов "Панцирь-С" российских подразделений ПВО, несущих круглосуточное боевое дежурство.

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин выразил мнение, что опыт РФ по отражению атак нового типа следует изучать другим государствам.

"В Сирии мы столкнулись с новыми приемами совершения террористических атак против военных и государственных объектов. Конечно, они были успешно отражены благодаря надежной структуре наших средств ПВО. Но при этом надо понимать, что эти высокотехнологичные приемы совершения терактов, когда террористы могут снаряжать беспилотные летательные аппараты самодельными взрывными устройствами, применимы и в других частях света. Поэтому опыт, который приобрела Российская Федерация, успешно отразив нападение террористов, применивших для нападения беспилотники, следовало бы незамедлительно тиражировать и изучать – в частности, государствам на Европейском континенте", – считает Андрей Кошкин.

Подписывайтесь на канал радио Sputnik в Telegram, чтобы у вас всегда было что почитать: злободневное, интересное и полезное.

А еще у радио Sputnik отличные паблики ВКонтакте и Facebook. А для любителей короткого, но емкого слова, — Twitter.