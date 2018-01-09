Политолог: диалогу КНДР и Южной Кореи поможет Олимпиада

Министр южнокорейской ассоциации Чо Мьюнг Гион и глава северокорейской делегации Ри Сон Гвон во время встречи в Панмунджоме. 9 января 2018

Министр южнокорейской ассоциации Чо Мьюнг Гион и глава северокорейской делегации Ри Сон Гвон во время встречи в Панмунджоме. 9 января 2018

Южная Корея предложила КНДР возобновить переговоры по денуклеаризации. Если диалог получит развитие, то военная тема сама уйдет на второй план, отметил в эфире радио Sputnik политолог Владимир Оленченко.

Южная Корея предложила КНДР как можно скорее возобновить переговоры по мирному урегулированию, в том числе денуклеаризации Корейского полуострова, сообщило во вторник информационное агентство Рёнхап с межкорейских переговоров на высоком уровне.

"Мы предложили северокорейской стороне переговоры военных для предотвращения случайных столкновений, выразили позицию в том, что необходимо как можно скорее возобновить диалог по мирному урегулированию, в том числе по денуклеаризации", – приводит агентство слова южнокорейского представителя, заместителя министра по делам национального объединения Республики Корея Чхон Хэ Сона.

По его словам, южнокорейская делегация также высказалась за прекращение Югом и Севером действий, которые нагнетают напряженность в двусторонних отношениях, и за сотрудничество на основе сосуществования.

Кроме того, Южная Корея предложила КНДР провести встречи разобщенных в результате национального раскола родственников по случаю Нового года по лунному календарю (15 февраля).

Переговоры на министерском уровне начаты во вторник, 9 января, для поиска путей улучшения отношений Юга и Севера и возможном участии северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане.

По данным агентства Рёнхап, КНДР готова направить в Южную Корею на Олимпиаду демонстрационную команду по тхэквондо, а также представителей национального олимпийского комитета, группу болельщиков, музыкантов и журналистов.

В эфире радио Sputnik политолог, старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко выразил мнение, что тема участия северокорейских спортсменов в Олимпиаде в Пхенчхане поможет достижению результатов в переговорах.

"Благоприятный повод есть – это Олимпийские игры. Если обратиться в очень глубокое прошлое, то Олимпийские игры означали и перемирие. Было бы неплохо восстановить эту славную традицию. Период перед Олимпийскими играми дает временной резерв для налаживания контакта. Здесь, думаю, кроется главная возможность урегулирования кризиса. Если диалог получит развитие, и будут возникать новые точки соприкосновения между двумя Кореями, то и сама военная тема будет уходить на второй план. В этот вопрос активно вмешиваются США, и сейчас им следовало бы воздержаться от какой-то риторики, которая "пугала" бы Северную Корею или побуждала бы ее снова "ощетиниваться"", – сказал Владимир Оленченко.

Он предположил, в каком формате дальше могли бы развиваться отношения двух стран.

"Сейчас главная задача – восстановление диалога. Но если попытаться заглянуть за горизонт, то задачу объединения двух Корей приветствовало бы, прежде всего, население. Думаю, что возможность общения родственников и объединения семей должна воодушевлять и должна быть во главе угла. Вариантов объединения много, наиболее распространенный – это конфедерация. Примером в Европе может быть Швейцария, где разные кантоны объединяет общая политика. "Зонтик" общей политики для обеих стран был бы полезным и давал бы Северной Корее гарантии того, что она не подвергнется нападению", – отметил Владимир Оленченко.

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