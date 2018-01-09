Политолог: Трамп расставит все точки над "i" по "российскому делу"

Спецпрокурор США намерен допросить президента Дональда Трампа по делу о "российском вмешательстве" в выборы, пишут СМИ. Политолог Илдус Ярулин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что после этого допроса расследование может сойти на нет.

Спецпрокурор по делу о "российском вмешательстве" в президентские выборы в США в 2016 году Роберт Мюллер намерен допросить американского лидера Дональда Трампа, пишет Washington Post со ссылкой на источники.

По информации газеты, Мюллер сообщил адвокатам главы государства о намерении допросить Трампа в рамках расследования "российского дела". Ожидается, что допрос состоится в "ближайшие несколько недель".

Один из собеседников издания при этом выразил мнение, что Трамп может быть действительно заинтересован в допросе, так как это может снять все вопросы о якобы связях штаба президента США с Россией.

Однако источники Washington Post отмечают, что защита главы государства не хочет, чтобы Трамп участвовал в допросе "лицом к лицу". Сообщается, что адвокаты президента США обсуждали с командой спецпрокурора, может ли Трамп предоставить письменные ответы на часть вопросов.

В американском конгрессе и ФБР идут независимые расследования по "российскому вмешательству" в президентские выборы в 2016 году. Российские власти неоднократно называли эти обвинения голословными, указывая на то, что никаких реальных доказательств американская сторона так и не предоставила.

В эфире радио Sputnik доктор политических наук, профессор Тихоокеанского государственного университета Илдус Ярулин высказал мнение, что после этого допроса расследование может сойти на нет.

"В свете заявления Трампа о готовности пойти еще на одни выборы, скорее всего, он может прийти и расставить все точки над "i" в своей манере. Он из тех людей, которые на любой вызов отвечают в ударной манере. Если Трамп не пойдет на этот разговор, то он даст лишний козырь противникам. Поэтому, думаю, что он придет и скажет все, что он думает. Тем более что ему нужно это сделать, поскольку республиканцы потеряли одно место в сенате. К тому же, вышедшая книга ("Огонь и ярость: в Белом доме Трампа" журналиста Майкла Вулффа – ред.) достаточно сильно ударила по его имиджу. На этом все, может быть, и закончится: он даст показания, и все будет решено, потому что сейчас американцам не до "русского следа", хотя демократы будут пытаться это раздувать", – сказал Илдус Ярулин.

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