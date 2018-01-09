РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Эксперт: неудача с запуском секретного спутника скажется на имидже SpaceX

09:1909.01.2018
(обновлено: 10:37 09.01.2018)
01778818
© AP Photo / SpaceX via APРакета Falcon 9 компании SpaceX. Архивное фотоРакета Falcon 9 компании SpaceX. Архивное фото
© AP Photo / SpaceX via AP
SpaceX не смогла вывести на орбиту секретный американский спутник, пишут СМИ. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в эфире радио Sputnik предположил, что могло пойти не так.

Связь с американским секретным спутником, запущенным с мыса Канаверал, потеряна, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на двух чиновников.

Астронавты НАСА Джозеф Акаба и Ренди Брезник во время выхода в открытый космос. 20 октября 2017
© NASA
Эксперт: нам есть, что противопоставить военно-космическим программам США

Отмечается, что спутник, построенный компанией Northrop Grumman, не смог отделиться от второй ступени ракеты Falcon 9 и, скорее всего, сломался или упал в море.

В США начали расследование, однако на данный момент нет признаков диверсии или какого-либо другого вмешательства.

В ночь на понедельник с мыса Канаверал стартовала ракета со спутником для правительственных нужд США. Старт ракеты со сверхсекретной миссией Zuma был дан в 04:00 мск.

Запуск аппарата на низкую околоземную орбиту выполняется для правительства США. Информация о параметрах орбиты аппарата и его предназначении засекречена. Также неизвестно, какое ведомство, гражданское или военное, имеет отношение к миссии Zuma.

Спутник на Земной орбите
© Fotolia / Andrey Armyagov
Эксперт: подготовка к "космической войне" – абсолютная реальность

Запуск должен был состояться еще в ноябре, но многократно откладывался по различным причинам. Через несколько минут после старта первая ступень ракеты-носителя совершила успешную посадку на космодром для последующего использования.

Для SpaceX это второй запуск секретной миссии для нужд правительства или разведки. Ранее, в мае прошлого года, Falcon 9 запустила аппарат для национального разведуправления США.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Это скажется на имидже компании не лучшим образом. Это точно авария, проблема точно с Falcon 9, а не со спутником. Может быть, отказал двигатель или, скорее, система управления. В общем, вторая ступень недоработала, не вывела спутник на заданную орбиту. Дальше аппарат, наверное, упал, сгорел вместе со второй ступенью. Надеюсь, в SpaceX с этим разберутся. Весь этот запуск окутан тайной с самого начала. Это можно понять, потому что разработчик спутника, компания Northrop Grumman, работает исключительно на военное ведомство и в основном делает разведывательные спутники. По-видимому, этот тоже был разведывательным", – отметил Натан Эйсмонт.

Хотите всегда быть в курсе последних событий в стране и мире? Подписывайтесь на наш Twitter и на канал радио Sputnik в Telegram. Обещаем, вам всегда будет что почитать – интересное, актуальное, полезное.

У радио Sputnik также есть паблики ВКонтакте и Facebook. Присоединяйтесь!

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена