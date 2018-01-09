Эксперт: неудача с запуском секретного спутника скажется на имидже SpaceX

SpaceX не смогла вывести на орбиту секретный американский спутник, пишут СМИ. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в эфире радио Sputnik предположил, что могло пойти не так.

Связь с американским секретным спутником, запущенным с мыса Канаверал, потеряна, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на двух чиновников.

Отмечается, что спутник, построенный компанией Northrop Grumman, не смог отделиться от второй ступени ракеты Falcon 9 и, скорее всего, сломался или упал в море.

В США начали расследование, однако на данный момент нет признаков диверсии или какого-либо другого вмешательства.

В ночь на понедельник с мыса Канаверал стартовала ракета со спутником для правительственных нужд США. Старт ракеты со сверхсекретной миссией Zuma был дан в 04:00 мск.

Запуск аппарата на низкую околоземную орбиту выполняется для правительства США. Информация о параметрах орбиты аппарата и его предназначении засекречена. Также неизвестно, какое ведомство, гражданское или военное, имеет отношение к миссии Zuma.

Запуск должен был состояться еще в ноябре, но многократно откладывался по различным причинам. Через несколько минут после старта первая ступень ракеты-носителя совершила успешную посадку на космодром для последующего использования.

Для SpaceX это второй запуск секретной миссии для нужд правительства или разведки. Ранее, в мае прошлого года, Falcon 9 запустила аппарат для национального разведуправления США.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Это скажется на имидже компании не лучшим образом. Это точно авария, проблема точно с Falcon 9, а не со спутником. Может быть, отказал двигатель или, скорее, система управления. В общем, вторая ступень недоработала, не вывела спутник на заданную орбиту. Дальше аппарат, наверное, упал, сгорел вместе со второй ступенью. Надеюсь, в SpaceX с этим разберутся. Весь этот запуск окутан тайной с самого начала. Это можно понять, потому что разработчик спутника, компания Northrop Grumman, работает исключительно на военное ведомство и в основном делает разведывательные спутники. По-видимому, этот тоже был разведывательным", – отметил Натан Эйсмонт.

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