Мнение: не случайно, что части дронов боевиков – иностранного производства

Минобороны России предупредило о возможности атак боевиков с помощью дронов в любой стране. Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik предположил, откуда у боевиков появилась возможность атаковать беспилотниками.

Террористы способны нанести удар в любой стране с помощью дронов. Об этом в понедельник, 8 января, заявило Минобороны России.

"Факт использования боевиками ударных беспилотных летательных аппаратов самолетного типа свидетельствует о том, что боевикам переданы технологии, позволяющие проводить террористические акты с применением подобных БПЛА в любой стране", – подчеркивает ведомство.

Также в Минобороны уточнили, какими возможностями обладают беспилотники.

"Все БПЛА террористов оснащены барометрическими датчиками и сервоприводами управления рулями высоты. В самодельных взрывных устройствах террористов, прикрепленных к БПЛА самолетного типа, использовались взрыватели иностранного производства", – уточнило министерство.

Минобороны добавило, что аппараты, использованные террористами, могли быть получены только от страны, обладающей "высокими технологическими возможностями по обеспечению спутниковой навигации и дистанционным управлением сбросом профессионально собранных самодельных взрывных устройств в назначенных координатах".

В настоящее время специалисты устанавливают каналы поставки террористам данных технологий и устройств, пока точно определен только факт их иностранного происхождения.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 6 января была сорвана попытка террористов атаковать российскую авиабазу "Хмеймим" в Сирии ударными беспилотниками.

По данным министерства, к базе "Хмеймим" приближались 10 дронов, еще три направлялись к пункту материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Управление над шестью из них было перехвачено, еще семь удалось уничтожить с помощью штатных зенитно-ракетных пушечных комплексов "Панцирь-С" российских подразделений ПВО, несущих круглосуточное боевое дежурство.

Российские политики усмотрели за атакой след западных стран.

По мнению зампреда комитета Госдумы по обороне Юрия Швыткина, попытка нападения, которую, предположительно, совершили боевики "Исламского государства"*, произошла при попустительстве государств Запада и их спецслужб. В эфире радио Sputnik он отметил, что обеспокоенность российского Минобороны оправдана.

"Министерство обороны достаточно серьезно к этому отнеслось – и это оправдано. Опасность в том, что террористам могут способствовать спецслужбы западных стран. Не случайно, что некоторые составляющие дронов – иностранного производства. И, конечно, при их помощи, а также при некоторых, скажем так, слабых местах в обороне каких-либо стран это (атака боевиков с помощью дронов – ред.) может произойти. Исходя из тактико-технических характеристик, которыми обладают дроны, они могут быть использованы как малозаметные цели для средств ПВО. И если не сосредоточить внимание на их возможном использовании, то, конечно, они могут найти брешь в обороне страны и нанести удары", – сказал Юрий Швыткин.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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