Мнение: на экономическом фронте у России и США есть определенные достижения

Россия и США наращивают товарооборот, ожидается, что по итогам 2017 года рост составит 15-17%. В эфире радио Sputnik экономист Владимир Васильев высказал мнение, что в нынешних условиях основную роль на себя берет малый и средний бизнес.

По итогам 2017 года ожидается, что рост товарооборота между Россией и США составит порядка 15-17%, а по итогам следующего года миссия будет стремиться к достижению планки порядка 20%, рассказал РИА Новости торговый представитель РФ в США Александр Стадник, комментируя итоги уходящего года.

"Сегодня товарооборот между Россией и США выходит на траекторию роста порядка 17%. Это говорит об опережении показателя прошлого года примерно на 2,7 млрд долларов. В структуре российского экспорта в США несырьевые товары составляют около 97%. По итогам года мы ожидаем, что рост товарооборота составит 15-17%. Будем стремиться, чтобы в следующем году эта цифра была не менее 20%", — сказал он.

"Наблюдается рост наших несырьевых неэнергетических поставок почти на 20%, высокотехнологичных товаров более чем на 42%, инновационных товаров — на 28%, машинно-технической продукции почти на 22%", — уточнил Стадник.

"Сырьевой экспорт, хоть и занимает долю всего в 2,5%, также демонстрирует рост более чем на 20%", — подчеркнул торгпред.

"Вырос импорт высокотехнологичных товаров почти на 24,5%, инновационных товаров на 21%, машинно-технической продукции на 20,5%", — также рассказал собеседник агентства, добавив, что из-за "приступов русофобии" терять такие достижения в области экономического сотрудничества было бы неверно.

В эфире радио Sputnik доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев высказал мнение, что основную роль на себя берет малый и средний бизнес.

"Можно сказать, что на экономическом фронте есть определенные достижения, что неплохо. Есть ли у нас в этих условиях перспективы? Да, есть. Большую роль играют именно некрупные корпорации – малый и средний бизнес. Это является залогом того, что тенденция к улучшению не является временным явлением. Американские потребители заинтересованы в возможности иметь, например, различные узлы, агрегаты – неконечный продукт, который наши малые и средние фирмы поставляют. В плане импорта мало, что изменилось — мы покупаем машины, оборудование, которое нам необходимо. И хотя объемы не очень большие, но американцы тоже могут считать для себя это положительным моментом. Поскольку это тоже создает возможность иметь, как говорится маленькую, но со вкусом определенного рода рыночную нишу, чтобы реализовать потенциал по сравнительно ограниченному кругу товаров", — сказал Владимир Васильев.

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