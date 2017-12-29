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"Двуликая политика". Мнение об эвакуации главарей ИГ* из Дейр-эз-Зора

16:3929.12.2017
(обновлено: 17:24 29.12.2017)
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© AP Photo / Raqqa Media CenterБоевики террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, СирияБоевики террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) в городе Ракка, Сирия
© AP Photo / Raqqa Media Center
СМИ узнали об эвакуации лидеров ИГ* из сирийской провинции Дейр-эз-Зор на американских вертолетах. Военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik отметил, что Минобороны РФ неоднократно указывало Вашингтону на имитацию борьбы с терроризмом.

Военный парад на российской авиабазе Хмеймим
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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Факты – вещь упрямая: Россия победила в Сирии, несмотря на "помощь" США
Американские вертолеты эвакуировали лидеров "Исламского государства"* из провинции Дейр-эз-Зор в провинцию Хасеке на северо-востоке Сирии, сообщает агентство SANA. 

По данным источников агентства, в ночь на 28 декабря несколько машин поднялись в воздух в северных районах Дейр-эз-Зора, пролетели на низкой высоте над лагерем Эс-Сад и приземлились неподалеку от плотины Эль-Басель к югу от города Хасеке.

Как отмечает агентство, на борту находились командиры ИГ*, бежавшие к Сирийским демократическим силам, которых поддерживают США. Утверждается, что это не первый случай, когда на американских вертолетах эвакуируют лидеров группировки.

В ноябре несколько жителей Маядина рассказали РИА Новости, что за две недели до начала операции сирийской армии по освобождению города американские вертолеты вывезли оттуда иностранных командиров  ИГ*. 

Боевики из вооруженной оппозиции Свободная сирийская армия
© AP Photo / Manu Brabo
Мнение: США хотят начать в Сирии партизанскую войну – но не получится
Кроме того, по словам военно-дипломатического источника, в августе ВВС Соединенных Штатов помогли перебраться на север Сирии свыше двадцати полевым командирам и приближенным к ним боевикам ИГ*, которые были в провинции Дейр-эз-Зор. В возглавляемой США коалиции назвали данную информацию ложной.

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что российская сторона неоднократно указывала Вашингтону на имитацию борьбы с терроризмом.

"США публично артикулируют свою непримиримую позицию к боевикам ИГ*, а на самом деле вывозят их в безопасные места. Об этом неоднократно предупреждали и Министерство обороны РФ, и официальные структуры Дамаска, что американцы помогают боевикам. Но те открещиваются: мол, люди идут к нам сдаваться, поэтому мы не наносим по ним удары. Но когда американцы освобождали Ракку, то они сравняли город с землей, невзирая на то, что там были мирные жители: женщины, дети, старики. Но это их не волновало. А вот по боевикам, которые идут на свое боевое задание, США не наносят удары. Это двуликая политика Соединенных Штатов, которая заканчивается тем, что американцы присваивают себе все заслуги российских ВКС и правительственных войск Сирии", — сказал Андрей Кошкин.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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Комментарии
19 пользователей оставили 21 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
умелый читатель
и опять про это ни слова на международной арене? Зачем замалчивать? нет того кто каблуком по требуне ООН постучит?
16:47
29.12.2017
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Валерий
Когда же мир осудит США за пособничество террористам , неужели все в этом мире куплены ими .
16:48
29.12.2017
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