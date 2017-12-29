"Двуликая политика". Мнение об эвакуации главарей ИГ* из Дейр-эз-Зора

СМИ узнали об эвакуации лидеров ИГ* из сирийской провинции Дейр-эз-Зор на американских вертолетах. Военный политолог Андрей Кошкин в эфире радио Sputnik отметил, что Минобороны РФ неоднократно указывало Вашингтону на имитацию борьбы с терроризмом.

Американские вертолеты эвакуировали лидеров "Исламского государства"* из провинции Дейр-эз-Зор в провинцию Хасеке на северо-востоке Сирии, сообщает агентство SANA.

По данным источников агентства, в ночь на 28 декабря несколько машин поднялись в воздух в северных районах Дейр-эз-Зора, пролетели на низкой высоте над лагерем Эс-Сад и приземлились неподалеку от плотины Эль-Басель к югу от города Хасеке.

Как отмечает агентство, на борту находились командиры ИГ*, бежавшие к Сирийским демократическим силам, которых поддерживают США. Утверждается, что это не первый случай, когда на американских вертолетах эвакуируют лидеров группировки.

В ноябре несколько жителей Маядина рассказали РИА Новости, что за две недели до начала операции сирийской армии по освобождению города американские вертолеты вывезли оттуда иностранных командиров ИГ*.

Кроме того, по словам военно-дипломатического источника, в августе ВВС Соединенных Штатов помогли перебраться на север Сирии свыше двадцати полевым командирам и приближенным к ним боевикам ИГ*, которые были в провинции Дейр-эз-Зор. В возглавляемой США коалиции назвали данную информацию ложной.

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин отметил, что российская сторона неоднократно указывала Вашингтону на имитацию борьбы с терроризмом.

"США публично артикулируют свою непримиримую позицию к боевикам ИГ*, а на самом деле вывозят их в безопасные места. Об этом неоднократно предупреждали и Министерство обороны РФ, и официальные структуры Дамаска, что американцы помогают боевикам. Но те открещиваются: мол, люди идут к нам сдаваться, поэтому мы не наносим по ним удары. Но когда американцы освобождали Ракку, то они сравняли город с землей, невзирая на то, что там были мирные жители: женщины, дети, старики. Но это их не волновало. А вот по боевикам, которые идут на свое боевое задание, США не наносят удары. Это двуликая политика Соединенных Штатов, которая заканчивается тем, что американцы присваивают себе все заслуги российских ВКС и правительственных войск Сирии", — сказал Андрей Кошкин.

*Террористическая организация, запрещенная в России.