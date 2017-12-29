"Это такая тактика". Эксперт об американских обвинениях по РСМД

США считают, что Россия нарушает договор о ракетах средней и меньшей дальности, сообщил представитель Пентагона. Эти обвинения в эфире радио Sputnik прокомментировал эксперт Сергей Ермаков.

Соединенные Штаты полностью соблюдают договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) и считают, что именно Россия нарушает его пункты, заявил РИА Новости представитель американского оборонного ведомства Джонни Майкл.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что размещение в Японии элементов ПРО США будет означать нарушение Вашингтоном при содействии Токио договора РСМД.

"Министерство обороны действует согласно со всеми обязательствами в соответствии с договором о РСМД. Американское правительство, напротив, обнаружило, что Россия нарушает обязательства договора о РСМД", – заявил Майкл.

В начале декабря президент США Дональд Трамп одобрил новые санкции против России за предполагаемые нарушения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Москва считает, что обвинения со стороны США безосновательны.

Эксперт РИСИ Сергей Ермаков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что американские обвинения в адрес РФ – это определенная тактика.

"Американские обвинения сделаны на пустом месте – как и по другим договорам. Это такая американская тактика. Когда им не нравится действие того или иного договора, когда они считают, что какие-то его положения их ограничивают, то они инспирируют такие информационные кампании. Они обвиняют партнеров в нарушении договора, чтобы, с одной стороны, снять с себя все возможные подозрения, а с другой – оказать дополнительное давление на партнеров", – считает Сергей Ермаков.

Договор о ракетах средней и меньшей дальности был подписан 8 декабря 1987 года во время визита советского лидера Михаила Горбачева в Вашингтон. Под сокращение попал целый класс ракетного вооружения с дальностью поражения от 500 до 1000 и от 1000 до 5500 км.

В мае 1991 года договор был полностью выполнен, к тому времени СССР уничтожил 1752 баллистических и крылатых ракеты наземного базирования, США – 859. Документ имеет бессрочный характер. При этом каждая из сторон вправе его расторгнуть.

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